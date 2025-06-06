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Мишустин поручил Минэнерго и ФАС детально оценить тарифы на электроэнергию - РИА Новости, 06.06.2025
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11:36 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mishustin-2021275698.html
Мишустин поручил Минэнерго и ФАС детально оценить тарифы на электроэнергию
Мишустин поручил Минэнерго и ФАС детально оценить тарифы на электроэнергию - РИА Новости, 06.06.2025
Мишустин поручил Минэнерго и ФАС детально оценить тарифы на электроэнергию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 29 июля детально оценить динамику тарифов... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:36:00+03:00
2025-06-06T11:36:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
жкх
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 29 июля детально оценить динамику тарифов на электроэнергию до 2030 года и подготовить предложения по сдерживанию роста издержек потребителей, сообщил кабмин. "Отдельные поручения посвящены тарифной политике. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до 29 июля подготовят детальные оценки динамики тарифов на электроэнергию на период до 2030 года, а также предложения по возможным механизмам сдерживания роста издержек у потребителей", - говорится в перечне поручений.
https://ria.ru/20250604/elektroenergiya-2020763782.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), жкх
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ЖКХ
Мишустин поручил Минэнерго и ФАС детально оценить тарифы на электроэнергию

Мишустин поручил Минэнерго до 29 июля оценить динамику тарифов на электроэнергию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 29 июля детально оценить динамику тарифов на электроэнергию до 2030 года и подготовить предложения по сдерживанию роста издержек потребителей, сообщил кабмин.
"Отдельные поручения посвящены тарифной политике. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до 29 июля подготовят детальные оценки динамики тарифов на электроэнергию на период до 2030 года, а также предложения по возможным механизмам сдерживания роста издержек у потребителей", - говорится в перечне поручений.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЖКХ
 
 
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