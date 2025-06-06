https://ria.ru/20250606/mishustin-2021275698.html

Мишустин поручил Минэнерго и ФАС детально оценить тарифы на электроэнергию

Мишустин поручил Минэнерго и ФАС детально оценить тарифы на электроэнергию - РИА Новости, 06.06.2025

Мишустин поручил Минэнерго и ФАС детально оценить тарифы на электроэнергию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 29 июля детально оценить динамику тарифов... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:36:00+03:00

2025-06-06T11:36:00+03:00

2025-06-06T11:36:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

жкх

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 29 июля детально оценить динамику тарифов на электроэнергию до 2030 года и подготовить предложения по сдерживанию роста издержек потребителей, сообщил кабмин. "Отдельные поручения посвящены тарифной политике. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до 29 июля подготовят детальные оценки динамики тарифов на электроэнергию на период до 2030 года, а также предложения по возможным механизмам сдерживания роста издержек у потребителей", - говорится в перечне поручений.

https://ria.ru/20250604/elektroenergiya-2020763782.html

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), жкх