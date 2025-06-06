https://ria.ru/20250606/mintsifry-2021258924.html

Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности

Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности - РИА Новости, 06.06.2025

Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности

Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов назвал три направления кибербезопасности, в которых Россия может сотрудничать с другими странами, - одним из них являются... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:41:00+03:00

2025-06-06T10:41:00+03:00

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технологии

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов назвал три направления кибербезопасности, в которых Россия может сотрудничать с другими странами, - одним из них являются вопросы международной информационной безопасности. "Механизм организационного сотрудничества нашей страны с вами. Я бы три здесь выделил направления, они все взаимосвязаны. … Это вопросы международной информационной безопасности. Этими вопросами занимается Министерство иностранных дел. Вот это одна линия сотрудничества", - сказал Шойтов во время выступления на Global Digital Forum в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Другими направлениями, по его словам, является межгосударственное сотрудничество по противодействию компьютерным атакам, а также взаимодействие по линии компаний по кибербезопасности. Это непосредственно сотрудничество между компаниями, которое координирует Минцифры РФ, комментирует замминистра. "Вот три взаимосвязанных направления, по всем мы готовы с вами сотрудничать", - добавил Шойтов.

https://ria.ru/20250605/mishustin-2021023161.html

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