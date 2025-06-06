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Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности
Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности - РИА Новости, 06.06.2025
Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности
Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов назвал три направления кибербезопасности, в которых Россия может сотрудничать с другими странами, - одним из них являются... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:41:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов назвал три направления кибербезопасности, в которых Россия может сотрудничать с другими странами, - одним из них являются вопросы международной информационной безопасности. "Механизм организационного сотрудничества нашей страны с вами. Я бы три здесь выделил направления, они все взаимосвязаны. … Это вопросы международной информационной безопасности. Этими вопросами занимается Министерство иностранных дел. Вот это одна линия сотрудничества", - сказал Шойтов во время выступления на Global Digital Forum в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Другими направлениями, по его словам, является межгосударственное сотрудничество по противодействию компьютерным атакам, а также взаимодействие по линии компаний по кибербезопасности. Это непосредственно сотрудничество между компаниями, которое координирует Минцифры РФ, комментирует замминистра. "Вот три взаимосвязанных направления, по всем мы готовы с вами сотрудничать", - добавил Шойтов.
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технологии, россия
Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности
Минцифры РФ назвало три направления мирового сотрудничества по кибербезопасности
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов назвал три направления кибербезопасности, в которых Россия может сотрудничать с другими странами, - одним из них являются вопросы международной информационной безопасности.
"Механизм организационного сотрудничества нашей страны с вами. Я бы три здесь выделил направления, они все взаимосвязаны. … Это вопросы международной информационной безопасности. Этими вопросами занимается Министерство иностранных дел. Вот это одна линия сотрудничества", - сказал Шойтов во время выступления на Global Digital Forum в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Другими направлениями, по его словам, является межгосударственное сотрудничество по противодействию компьютерным атакам, а также взаимодействие по линии компаний по кибербезопасности. Это непосредственно сотрудничество между компаниями, которое координирует Минцифры РФ
, комментирует замминистра.
"Вот три взаимосвязанных направления, по всем мы готовы с вами сотрудничать", - добавил Шойтов.