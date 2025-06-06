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Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности - РИА Новости, 06.06.2025
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10:41 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mintsifry-2021258924.html
Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности
Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности - РИА Новости, 06.06.2025
Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности
Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов назвал три направления кибербезопасности, в которых Россия может сотрудничать с другими странами, - одним из них являются... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:41:00+03:00
2025-06-06T10:41:00+03:00
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов назвал три направления кибербезопасности, в которых Россия может сотрудничать с другими странами, - одним из них являются вопросы международной информационной безопасности. "Механизм организационного сотрудничества нашей страны с вами. Я бы три здесь выделил направления, они все взаимосвязаны. … Это вопросы международной информационной безопасности. Этими вопросами занимается Министерство иностранных дел. Вот это одна линия сотрудничества", - сказал Шойтов во время выступления на Global Digital Forum в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Другими направлениями, по его словам, является межгосударственное сотрудничество по противодействию компьютерным атакам, а также взаимодействие по линии компаний по кибербезопасности. Это непосредственно сотрудничество между компаниями, которое координирует Минцифры РФ, комментирует замминистра. "Вот три взаимосвязанных направления, по всем мы готовы с вами сотрудничать", - добавил Шойтов.
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технологии, россия
Технологии, Россия
Минцифры назвало направления мирового сотрудничества по кибербезопасности

Минцифры РФ назвало три направления мирового сотрудничества по кибербезопасности

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов назвал три направления кибербезопасности, в которых Россия может сотрудничать с другими странами, - одним из них являются вопросы международной информационной безопасности.
"Механизм организационного сотрудничества нашей страны с вами. Я бы три здесь выделил направления, они все взаимосвязаны. … Это вопросы международной информационной безопасности. Этими вопросами занимается Министерство иностранных дел. Вот это одна линия сотрудничества", - сказал Шойтов во время выступления на Global Digital Forum в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Другими направлениями, по его словам, является межгосударственное сотрудничество по противодействию компьютерным атакам, а также взаимодействие по линии компаний по кибербезопасности. Это непосредственно сотрудничество между компаниями, которое координирует Минцифры РФ, комментирует замминистра.
"Вот три взаимосвязанных направления, по всем мы готовы с вами сотрудничать", - добавил Шойтов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС
5 июня, 09:26
 
ТехнологииРоссия
 
 
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