https://ria.ru/20250606/ministr-2021445270.html

Херсонский министр сравнил подрыв Киевом Каховской ГЭС с Чернобылем

Херсонский министр сравнил подрыв Киевом Каховской ГЭС с Чернобылем - РИА Новости, 06.06.2025

Херсонский министр сравнил подрыв Киевом Каховской ГЭС с Чернобылем

Министр природных ресурсов и экологии Херсонской области Николай Быстрянцев вспомнил чернобыльскую трагедию, навсегда изменившую природу региона, в годовщину... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T23:26:00+03:00

2025-06-06T23:26:00+03:00

2025-06-06T23:27:00+03:00

херсонская область

авария на чернобыльской аэс

вооруженные силы украины

происшествия

россия

разрушение каховской гэс

каховская гэс

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Херсонской области Николай Быстрянцев вспомнил чернобыльскую трагедию, навсегда изменившую природу региона, в годовщину подрыва украинской армией плотины Каховской ГЭС, последствиями которой тоже стала массовая гибель животных, водных ресурсов и глобальные изменения в экологии области. О масштабах катастрофы он рассказал в разговоре с РИА Новости. "Ровно два года назад, 6 июня 2023 года, Херсонская область и вся наша страна столкнулись с беспрецедентной техногенной и экологической катастрофой – разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции. Это событие, масштабы которого сравнимы лишь с Чернобылем, нанесло колоссальный урон как людям, так и уникальной природе одной из крупнейших речных пойм Европы – Нижнего Днепра", - сообщил РИА Новости Быстрянцев. Несмотря на продолжающиеся обстрелы и боевые действия, экологам Херсонской области удалось подвести некоторые первые, фрагментарные, итоги последствий катастрофы. Среди них гибель биоразнообразия и даже угроза исчезновения целых видов. "Катастрофа привела к массовой гибели животных. Наиболее пострадали виды, неспособные быстро покинуть зону затопления: мелкие млекопитающие, грызуны, земноводные, водно-болотные млекопитающие, такие как еноты, бобры, ондатры, а также птенцы птиц. Значительно сократились популяции оленей, косуль, кабанов. Существуют серьезные опасения о возможной утрате целых видов, особенно водных. Наиболее тревожный случай – черноморский подвид морского судака, уникальная рыба, встречавшаяся только в зоне смешения пресных и соленых вод у устья Днепра", - сообщил чиновник. Кроме того, среди последствий министр назвал загрязнение, кризис сельского хозяйства и кратно возросший риск пылевых бурь. "И все это помножено на наши ограниченные действиями украинской армии возможности мониторинга и охраны окружающей среды. Постоянные обстрелы делают работу природоохранных учреждений крайне опасной, а зачастую просто невозможной. Сейчас мы сосредоточены на дистанционном мониторинге и сборе данных", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20250606/saldo-2021445145.html

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херсонская область , авария на чернобыльской аэс, вооруженные силы украины, происшествия, россия, разрушение каховской гэс, каховская гэс