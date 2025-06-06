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Херсонский министр сравнил подрыв Киевом Каховской ГЭС с Чернобылем - РИА Новости, 06.06.2025
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23:26 06.06.2025 (обновлено: 23:27 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ministr-2021445270.html
Херсонский министр сравнил подрыв Киевом Каховской ГЭС с Чернобылем
Херсонский министр сравнил подрыв Киевом Каховской ГЭС с Чернобылем - РИА Новости, 06.06.2025
Херсонский министр сравнил подрыв Киевом Каховской ГЭС с Чернобылем
Министр природных ресурсов и экологии Херсонской области Николай Быстрянцев вспомнил чернобыльскую трагедию, навсегда изменившую природу региона, в годовщину... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T23:26:00+03:00
2025-06-06T23:27:00+03:00
херсонская область
авария на чернобыльской аэс
вооруженные силы украины
происшествия
россия
разрушение каховской гэс
каховская гэс
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Херсонской области Николай Быстрянцев вспомнил чернобыльскую трагедию, навсегда изменившую природу региона, в годовщину подрыва украинской армией плотины Каховской ГЭС, последствиями которой тоже стала массовая гибель животных, водных ресурсов и глобальные изменения в экологии области. О масштабах катастрофы он рассказал в разговоре с РИА Новости. "Ровно два года назад, 6 июня 2023 года, Херсонская область и вся наша страна столкнулись с беспрецедентной техногенной и экологической катастрофой – разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции. Это событие, масштабы которого сравнимы лишь с Чернобылем, нанесло колоссальный урон как людям, так и уникальной природе одной из крупнейших речных пойм Европы – Нижнего Днепра", - сообщил РИА Новости Быстрянцев. Несмотря на продолжающиеся обстрелы и боевые действия, экологам Херсонской области удалось подвести некоторые первые, фрагментарные, итоги последствий катастрофы. Среди них гибель биоразнообразия и даже угроза исчезновения целых видов. "Катастрофа привела к массовой гибели животных. Наиболее пострадали виды, неспособные быстро покинуть зону затопления: мелкие млекопитающие, грызуны, земноводные, водно-болотные млекопитающие, такие как еноты, бобры, ондатры, а также птенцы птиц. Значительно сократились популяции оленей, косуль, кабанов. Существуют серьезные опасения о возможной утрате целых видов, особенно водных. Наиболее тревожный случай – черноморский подвид морского судака, уникальная рыба, встречавшаяся только в зоне смешения пресных и соленых вод у устья Днепра", - сообщил чиновник. Кроме того, среди последствий министр назвал загрязнение, кризис сельского хозяйства и кратно возросший риск пылевых бурь. "И все это помножено на наши ограниченные действиями украинской армии возможности мониторинга и охраны окружающей среды. Постоянные обстрелы делают работу природоохранных учреждений крайне опасной, а зачастую просто невозможной. Сейчас мы сосредоточены на дистанционном мониторинге и сборе данных", - подчеркнул собеседник агентства.
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херсонская область , авария на чернобыльской аэс, вооруженные силы украины, происшествия, россия, разрушение каховской гэс, каховская гэс
Херсонская область , Авария на Чернобыльской АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Херсонский министр сравнил подрыв Киевом Каховской ГЭС с Чернобылем

Министр Быстрянцев сравнил последствия подрыва Киевом Каховской ГЭС с Чернобылем

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Херсонской области Николай Быстрянцев вспомнил чернобыльскую трагедию, навсегда изменившую природу региона, в годовщину подрыва украинской армией плотины Каховской ГЭС, последствиями которой тоже стала массовая гибель животных, водных ресурсов и глобальные изменения в экологии области. О масштабах катастрофы он рассказал в разговоре с РИА Новости.
"Ровно два года назад, 6 июня 2023 года, Херсонская область и вся наша страна столкнулись с беспрецедентной техногенной и экологической катастрофой – разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции. Это событие, масштабы которого сравнимы лишь с Чернобылем, нанесло колоссальный урон как людям, так и уникальной природе одной из крупнейших речных пойм Европы – Нижнего Днепра", - сообщил РИА Новости Быстрянцев.
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Несмотря на продолжающиеся обстрелы и боевые действия, экологам Херсонской области удалось подвести некоторые первые, фрагментарные, итоги последствий катастрофы. Среди них гибель биоразнообразия и даже угроза исчезновения целых видов.
"Катастрофа привела к массовой гибели животных. Наиболее пострадали виды, неспособные быстро покинуть зону затопления: мелкие млекопитающие, грызуны, земноводные, водно-болотные млекопитающие, такие как еноты, бобры, ондатры, а также птенцы птиц. Значительно сократились популяции оленей, косуль, кабанов. Существуют серьезные опасения о возможной утрате целых видов, особенно водных. Наиболее тревожный случай – черноморский подвид морского судака, уникальная рыба, встречавшаяся только в зоне смешения пресных и соленых вод у устья Днепра", - сообщил чиновник.
Кроме того, среди последствий министр назвал загрязнение, кризис сельского хозяйства и кратно возросший риск пылевых бурь.
"И все это помножено на наши ограниченные действиями украинской армии возможности мониторинга и охраны окружающей среды. Постоянные обстрелы делают работу природоохранных учреждений крайне опасной, а зачастую просто невозможной. Сейчас мы сосредоточены на дистанционном мониторинге и сборе данных", - подчеркнул собеседник агентства.
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Херсонская областьАвария на Чернобыльской АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭС
 
 
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