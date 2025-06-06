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Конфликт с Маском отвлечет Трампа от Украины, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2025
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10:26 06.06.2025
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Конфликт с Маском отвлечет Трампа от Украины, считает эксперт
Конфликт с Маском отвлечет Трампа от Украины, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2025
Конфликт с Маском отвлечет Трампа от Украины, считает эксперт
Конфликт президента США Дональда Трампа с предпринимателем Илоном Маском отвлечет главу государства от внешнеполитической проблематики, включая участие в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:26:00+03:00
2025-06-06T10:26:00+03:00
в мире
технологии
сша
украина
европа
дональд трамп
илон маск
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Конфликт президента США Дональда Трампа с предпринимателем Илоном Маском отвлечет главу государства от внешнеполитической проблематики, включая участие в украинском урегулировании, но миллиардер вряд ли станет открыто поддерживать Украину в отместку главе государства, высказала мнение в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. "Безусловно, Дональд Трамп будет занят в большей степени внутренними проблемами, так как внутри тех политических сил, которые его когда-то поддерживали, сейчас под влиянием Илона Маска, по всей видимости, начнет усиливаться критика Дональда Трампа. Речь идет о его бывших сторонниках, не о противниках, которые традиционно голосуют за демократическую партию", - сказала она агентству, отвечая на вопрос о возможном отвлечении внимания Трампа от украинского урегулирования. При этом собеседница полагает, что Трампу в обозримом будущем все равно придется отчитаться перед избирателями за свою деятельность во внешней политике. В этой сфере конфликт с Маском тоже навредит президенту, поскольку в лице предпринимателя глава Белого дома имел союзника, критиковавшего глобалистов, предоставлявшего платформу правым популистам в Европе и выступавшего за свободу слова в соцсетях, считает эксперт. "Не думаю, что Илон Маск, просто обидевшись на Дональда Трампа, обратится к явной поддержке Украины. Максимум можно ожидать критики политики Трампа либо за излишнюю мягкость в отношении России, либо за нерешительность и неэффективность в урегулировании этого кризиса", - добавила она. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html
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в мире, технологии, сша, украина, европа, дональд трамп, илон маск, санкт-петербургский государственный университет, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Илон Маск, Санкт-Петербургский государственный университет, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Конфликт с Маском отвлечет Трампа от Украины, считает эксперт

Богуславская: конфликт с Маском отвлечет Трампа от украинского урегулирования

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Конфликт президента США Дональда Трампа с предпринимателем Илоном Маском отвлечет главу государства от внешнеполитической проблематики, включая участие в украинском урегулировании, но миллиардер вряд ли станет открыто поддерживать Украину в отместку главе государства, высказала мнение в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.
"Безусловно, Дональд Трамп будет занят в большей степени внутренними проблемами, так как внутри тех политических сил, которые его когда-то поддерживали, сейчас под влиянием Илона Маска, по всей видимости, начнет усиливаться критика Дональда Трампа. Речь идет о его бывших сторонниках, не о противниках, которые традиционно голосуют за демократическую партию", - сказала она агентству, отвечая на вопрос о возможном отвлечении внимания Трампа от украинского урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00
При этом собеседница полагает, что Трампу в обозримом будущем все равно придется отчитаться перед избирателями за свою деятельность во внешней политике. В этой сфере конфликт с Маском тоже навредит президенту, поскольку в лице предпринимателя глава Белого дома имел союзника, критиковавшего глобалистов, предоставлявшего платформу правым популистам в Европе и выступавшего за свободу слова в соцсетях, считает эксперт.
"Не думаю, что Илон Маск, просто обидевшись на Дональда Трампа, обратится к явной поддержке Украины. Максимум можно ожидать критики политики Трампа либо за излишнюю мягкость в отношении России, либо за нерешительность и неэффективность в урегулировании этого кризиса", - добавила она.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Скандал Трампа и Маска превзошел все ожидания, считает эксперт
Вчера, 09:57
 
В миреТехнологииСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампИлон МаскСанкт-Петербургский государственный университетTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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