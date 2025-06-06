Конфликт с Маском отвлечет Трампа от Украины, считает эксперт
Богуславская: конфликт с Маском отвлечет Трампа от украинского урегулирования
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Конфликт президента США Дональда Трампа с предпринимателем Илоном Маском отвлечет главу государства от внешнеполитической проблематики, включая участие в украинском урегулировании, но миллиардер вряд ли станет открыто поддерживать Украину в отместку главе государства, высказала мнение в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.
"Безусловно, Дональд Трамп будет занят в большей степени внутренними проблемами, так как внутри тех политических сил, которые его когда-то поддерживали, сейчас под влиянием Илона Маска, по всей видимости, начнет усиливаться критика Дональда Трампа. Речь идет о его бывших сторонниках, не о противниках, которые традиционно голосуют за демократическую партию", - сказала она агентству, отвечая на вопрос о возможном отвлечении внимания Трампа от украинского урегулирования.
При этом собеседница полагает, что Трампу в обозримом будущем все равно придется отчитаться перед избирателями за свою деятельность во внешней политике. В этой сфере конфликт с Маском тоже навредит президенту, поскольку в лице предпринимателя глава Белого дома имел союзника, критиковавшего глобалистов, предоставлявшего платформу правым популистам в Европе и выступавшего за свободу слова в соцсетях, считает эксперт.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.