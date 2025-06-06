https://ria.ru/20250606/mashina-2021279084.html

На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка

На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка - РИА Новости, 06.06.2025

На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка

Саперы приступили к проверке легкового автомобиля в районе Фили-Давыдково на западе Москвы из-за обнаруженного подозрительного предмета, территория оцеплена... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:53:00+03:00

2025-06-06T11:53:00+03:00

2025-06-06T11:54:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Саперы приступили к проверке легкового автомобиля в районе Фили-Давыдково на западе Москвы из-за обнаруженного подозрительного предмета, территория оцеплена полицией, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле жилого дома обнаружен подозрительный предмет под легковой автомашиной", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия для проверки машины прибыли саперы. Территория вокруг оцеплена полицией.

https://ria.ru/20250527/metro-2019435656.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва