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На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка - РИА Новости, 06.06.2025
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11:53 06.06.2025 (обновлено: 11:54 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mashina-2021279084.html
На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка
На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка - РИА Новости, 06.06.2025
На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка
Саперы приступили к проверке легкового автомобиля в районе Фили-Давыдково на западе Москвы из-за обнаруженного подозрительного предмета, территория оцеплена... РИА Новости, 06.06.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Саперы приступили к проверке легкового автомобиля в районе Фили-Давыдково на западе Москвы из-за обнаруженного подозрительного предмета, территория оцеплена полицией, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле жилого дома обнаружен подозрительный предмет под легковой автомашиной", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия для проверки машины прибыли саперы. Территория вокруг оцеплена полицией.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка

В Фили-Давыдково на сападе Москвы проверяют авто из-за подозрительного предмета

© РИА НовостиОцепление
Оцепление - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
Оцепление. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Саперы приступили к проверке легкового автомобиля в районе Фили-Давыдково на западе Москвы из-за обнаруженного подозрительного предмета, территория оцеплена полицией, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Возле жилого дома обнаружен подозрительный предмет под легковой автомашиной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия для проверки машины прибыли саперы. Территория вокруг оцеплена полицией.
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