https://ria.ru/20250606/mashina-2021279084.html
На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка
На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка - РИА Новости, 06.06.2025
На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка
Саперы приступили к проверке легкового автомобиля в районе Фили-Давыдково на западе Москвы из-за обнаруженного подозрительного предмета, территория оцеплена... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:53:00+03:00
2025-06-06T11:53:00+03:00
2025-06-06T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Саперы приступили к проверке легкового автомобиля в районе Фили-Давыдково на западе Москвы из-за обнаруженного подозрительного предмета, территория оцеплена полицией, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле жилого дома обнаружен подозрительный предмет под легковой автомашиной", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия для проверки машины прибыли саперы. Территория вокруг оцеплена полицией.
https://ria.ru/20250527/metro-2019435656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На западе Москвы под машиной нашли подозрительный предмет, идет проверка
В Фили-Давыдково на сападе Москвы проверяют авто из-за подозрительного предмета