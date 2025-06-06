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Мантуров рассказал о планах увеличить число российских спутников - РИА Новости, 06.06.2025
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Наука
 
17:06 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/manturov-2021385010.html
Мантуров рассказал о планах увеличить число российских спутников
Мантуров рассказал о планах увеличить число российских спутников - РИА Новости, 06.06.2025
Мантуров рассказал о планах увеличить число российских спутников
В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:06:00+03:00
2025-06-06T17:06:00+03:00
наука
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Продолжим увеличивать число аппаратов связи на околоземной, геостационарной и высокой эллиптической орбитах. Тем самым рассчитываем к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику", - сказал Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/putin-2021363484.html
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россия, денис мантуров
Наука, Россия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о планах увеличить число российских спутников

Мантуров: к 2030 году планируется увеличить число российских спутников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Продолжим увеличивать число аппаратов связи на околоземной, геостационарной и высокой эллиптической орбитах. Тем самым рассчитываем к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику", - сказал Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 16:21
 
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