Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами
Мантуров: Россия оформила патент на космическую платформу-дрон с роботами
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации", — рассказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Другие детали нацпроекта "Космос":
- на него выделят около 4,4 триллиона рублей до 2036 года;
- в ближайшие шесть лет на нацпроект потратят 1,7 триллиона;
- планируется увеличить число российских спутников;
- стоит задача покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны к 2030-му;
- применение многоразовых ступеней ракет позволит России остаться в тройке лидеров по космическим запускам.
Президент Владимир Путин поручил Денису Мантурову проконтролировать вопрос с подготовкой нормативной базы для привлечения частных средств в космическую отрасль.
Глава государства отметил, что Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере.
Что известно о космической платформе-дроне:
- Генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев сообщал, что Российскую орбитальную станцию можно будет использовать в качестве "матки" для БПЛА, с помощью которых можно будет ставить различные эксперименты;
- По словам генерального конструктора по автоматическим космическим системам и комплексам Виктора Хартова, автоматические платформы смогут летать в плоскости орбиты РОС, сближаться со станцией для заправки или замены полезных нагрузок;
- Также можно будет создать "новую сущность в рамках плоскости РОС — человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс с широчайшими новыми возможностями".
Научно-энергетический модуль, с которого начнется строительство Российской орбитальной станции, планируется запустить в декабре 2027 года. До 2030 года введут в эксплуатацию универсальный узловой (УУМ), шлюзовой (ШМ) и базовый (БМ) модули, которые войдут в ядро РОС. До 2033 года планируется присоединить к ним два целевых модуля (ЦМ1 и ЦМ2).