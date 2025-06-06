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Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами - РИА Новости, 06.06.2025
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Наука
 
16:57 06.06.2025 (обновлено: 19:54 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/manturov-2021381274.html
Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами
Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами - РИА Новости, 06.06.2025
Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами
Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:57:00+03:00
2025-06-06T19:54:00+03:00
наука
россия
денис мантуров
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров."Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации", — рассказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Другие детали нацпроекта "Космос":Президент Владимир Путин поручил Денису Мантурову проконтролировать вопрос с подготовкой нормативной базы для привлечения частных средств в космическую отрасль.Глава государства отметил, что Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере.Что известно о космической платформе-дроне:Научно-энергетический модуль, с которого начнется строительство Российской орбитальной станции, планируется запустить в декабре 2027 года. До 2030 года введут в эксплуатацию универсальный узловой (УУМ), шлюзовой (ШМ) и базовый (БМ) модули, которые войдут в ядро РОС. До 2033 года планируется присоединить к ним два целевых модуля (ЦМ1 и ЦМ2).
https://ria.ru/20250603/bpla-2020713593.html
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Мантуров о технологии космической платформы-дрона
Мантуров рассказал подробности о технологии космической платформы-дрона с роботами, которая будет реализована на Российской орбитальной станции (РОС). Плановый переход к этой станции планируется к 2030. Генконструктор Владимир Соловьев рассказывал, что РОС можно будет использовать как "матку" для беспилотников, с помощью которых будут проводить эксперименты.
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россия, денис мантуров, общество, владимир путин
Наука, Россия, Денис Мантуров, Общество, Владимир Путин
Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами

Мантуров: Россия оформила патент на космическую платформу-дрон с роботами

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации", — рассказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Другие детали нацпроекта "Космос":
  • на него выделят около 4,4 триллиона рублей до 2036 года;
  • в ближайшие шесть лет на нацпроект потратят 1,7 триллиона;
  • планируется увеличить число российских спутников;
  • стоит задача покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны к 2030-му;
  • применение многоразовых ступеней ракет позволит России остаться в тройке лидеров по космическим запускам.
Президент Владимир Путин поручил Денису Мантурову проконтролировать вопрос с подготовкой нормативной базы для привлечения частных средств в космическую отрасль.
Глава государства отметил, что Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере.
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Что известно о космической платформе-дроне:
  • Генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев сообщал, что Российскую орбитальную станцию можно будет использовать в качестве "матки" для БПЛА, с помощью которых можно будет ставить различные эксперименты;
  • По словам генерального конструктора по автоматическим космическим системам и комплексам Виктора Хартова, автоматические платформы смогут летать в плоскости орбиты РОС, сближаться со станцией для заправки или замены полезных нагрузок;
  • Также можно будет создать "новую сущность в рамках плоскости РОС — человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс с широчайшими новыми возможностями".
Научно-энергетический модуль, с которого начнется строительство Российской орбитальной станции, планируется запустить в декабре 2027 года. До 2030 года введут в эксплуатацию универсальный узловой (УУМ), шлюзовой (ШМ) и базовый (БМ) модули, которые войдут в ядро РОС. До 2033 года планируется присоединить к ним два целевых модуля (ЦМ1 и ЦМ2).
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