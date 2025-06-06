https://ria.ru/20250606/manturov-2021381274.html

Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами

Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами - РИА Новости, 06.06.2025

Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами

Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:57:00+03:00

2025-06-06T16:57:00+03:00

2025-06-06T19:54:00+03:00

наука

россия

денис мантуров

общество

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров."Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации", — рассказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Другие детали нацпроекта "Космос":Президент Владимир Путин поручил Денису Мантурову проконтролировать вопрос с подготовкой нормативной базы для привлечения частных средств в космическую отрасль.Глава государства отметил, что Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере.Что известно о космической платформе-дроне:Научно-энергетический модуль, с которого начнется строительство Российской орбитальной станции, планируется запустить в декабре 2027 года. До 2030 года введут в эксплуатацию универсальный узловой (УУМ), шлюзовой (ШМ) и базовый (БМ) модули, которые войдут в ядро РОС. До 2033 года планируется присоединить к ним два целевых модуля (ЦМ1 и ЦМ2).

https://ria.ru/20250603/bpla-2020713593.html

https://ria.ru/20250606/chernyshenko-2021287674.html

https://ria.ru/20250606/putin-2021356128.html

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Мантуров о технологии космической платформы-дрона Мантуров рассказал подробности о технологии космической платформы-дрона с роботами, которая будет реализована на Российской орбитальной станции (РОС). Плановый переход к этой станции планируется к 2030. Генконструктор Владимир Соловьев рассказывал, что РОС можно будет использовать как "матку" для беспилотников, с помощью которых будут проводить эксперименты. 2025-06-06T16:57 true PT1M18S

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россия, денис мантуров, общество, владимир путин