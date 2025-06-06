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Малков: более 120 тысяч рязанцев проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 06.06.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:20 06.06.2025 (обновлено: 10:36 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/malkov-2021254107.html
Малков: более 120 тысяч рязанцев проголосовали за объекты благоустройства
Малков: более 120 тысяч рязанцев проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 06.06.2025
Малков: более 120 тысяч рязанцев проголосовали за объекты благоустройства
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на данном этапе за объекты благоустройства, которые будут приводиться в порядок в рамках национального... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:20:00+03:00
2025-06-06T10:36:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ , 6 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на данном этапе за объекты благоустройства, которые будут приводиться в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", проголосовали более 120 тысяч жителей региона. "Более 120 тысяч рязанцев проголосовали за объекты благоустройства. Голосование на сайте "Формирование комфортной городской среды" продолжается. Преображение общественных пространств зависит от каждого голоса", - написал губернатор в своем Telegram -канале. По словам главы региона, благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" область приведет в порядок "как можно больше общественных пространств". Как сообщила пресс-служба правительства области, в 2025 году жители голосуют за территории, которые обновят в 2026 году. Всего в списке объектов на выбор представлена 81 общественная территория в 23 населенных пунктах Рязанской области. Федеральная программа реализуется с 2017 года. За это время в Рязанской области было благоустроено около 200 общественных пространств. В 2024 году рязанцы определили 22 общественные территории, которые обновят в 2025 году, уточняется в сообщении.
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков

Малков: более 120 тысяч рязанцев проголосовали за объекты благоустройства

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков . Архивное фото
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РЯЗАНЬ , 6 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на данном этапе за объекты благоустройства, которые будут приводиться в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", проголосовали более 120 тысяч жителей региона.
"Более 120 тысяч рязанцев проголосовали за объекты благоустройства. Голосование на сайте "Формирование комфортной городской среды" продолжается. Преображение общественных пространств зависит от каждого голоса", - написал губернатор в своем Telegram -канале.
По словам главы региона, благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" область приведет в порядок "как можно больше общественных пространств".
Как сообщила пресс-служба правительства области, в 2025 году жители голосуют за территории, которые обновят в 2026 году. Всего в списке объектов на выбор представлена 81 общественная территория в 23 населенных пунктах Рязанской области.
Федеральная программа реализуется с 2017 года. За это время в Рязанской области было благоустроено около 200 общественных пространств. В 2024 году рязанцы определили 22 общественные территории, которые обновят в 2025 году, уточняется в сообщении.
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Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
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