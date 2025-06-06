https://ria.ru/20250606/magate-2021330470.html

Лихачев заявил о двойной морали в действиях МАГАТЭ

Лихачев заявил о двойной морали в действиях МАГАТЭ - РИА Новости, 06.06.2025

Лихачев заявил о двойной морали в действиях МАГАТЭ

Двойная мораль, демонстрируемая большинством членов управляющего совета МАГАТЭ в отношении атак Киева на Энергодар и Запорожскую АЭС, недопустима, заявил... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:33:00+03:00

2025-06-06T14:33:00+03:00

2025-06-06T15:32:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Двойная мораль, демонстрируемая большинством членов управляющего совета МАГАТЭ в отношении атак Киева на Энергодар и Запорожскую АЭС, недопустима, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев."Надо сказать, что у нас небезоблачные отношения с МАГАТЭ в целом, и нередко мы видим среди ряда документов МАГАТЭ, что говорить, двойную мораль", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.По словам Лихачева, для РФ есть "два измерения" МАГАТЭ."Есть генеральный директор и его команда, есть министерская конференция, на которой мы себя чувствуем комфортно и имеем возможность донести свою точку зрения. Но есть управляющий совет, где "контрольный пакет" почти стопроцентно принадлежит коллективному Западу, и там звучат совершенно иные оценки, и в этом проблема", - сказал он."Энергодар бомбят каждый день. В сторону ЗАЭС летят дроны и ракеты практически каждый день... Но ни одного слова о моральном давлении на персонал Запорожской администрации, о тяжелейших условиях, никто не произносит. В этом смысле нам очень важна роль генерального директора, участников миссии МАГАТЭ, чтобы как можно более объективно показать картину. Потому что попытка пока коллективного Запада исключительно односторонне рассматривать безопасность в пользу Киева, она для нас недопустима", - подчеркнул Лихачев.

https://ria.ru/20250606/magate-2021343560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

магатэ, в мире, алексей лихачев, киев, россия, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"