Лихачев заявил о двойной морали в действиях МАГАТЭ
Лихачев: двойная мораль в отношении атак Киева на Энергодар и ЗАЭС недопустима
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Двойная мораль, демонстрируемая большинством членов управляющего совета МАГАТЭ в отношении атак Киева на Энергодар и Запорожскую АЭС, недопустима, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Надо сказать, что у нас небезоблачные отношения с МАГАТЭ в целом, и нередко мы видим среди ряда документов МАГАТЭ, что говорить, двойную мораль", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
По словам Лихачева, для РФ есть "два измерения" МАГАТЭ.
"Есть генеральный директор и его команда, есть министерская конференция, на которой мы себя чувствуем комфортно и имеем возможность донести свою точку зрения. Но есть управляющий совет, где "контрольный пакет" почти стопроцентно принадлежит коллективному Западу, и там звучат совершенно иные оценки, и в этом проблема", - сказал он.
"Энергодар бомбят каждый день. В сторону ЗАЭС летят дроны и ракеты практически каждый день... Но ни одного слова о моральном давлении на персонал Запорожской администрации, о тяжелейших условиях, никто не произносит. В этом смысле нам очень важна роль генерального директора, участников миссии МАГАТЭ, чтобы как можно более объективно показать картину. Потому что попытка пока коллективного Запада исключительно односторонне рассматривать безопасность в пользу Киева, она для нас недопустима", - подчеркнул Лихачев.