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Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.06.2025
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14:31 06.06.2025 (обновлено: 15:34 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/magate-2021329723.html
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.06.2025
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, этим вызвано отсутствие реакции агентства в адрес Киева, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:31:00+03:00
2025-06-06T15:34:00+03:00
в мире
киев
магатэ
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
новости - ядерные технологии
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, этим вызвано отсутствие реакции агентства в адрес Киева, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.По словам Лихачева, для России есть "два измерения" МАГАТЭ."Есть генеральный директор и его команда, есть министерская конференция, на которой мы себя чувствуем комфортно и имеем возможность донести свою точку зрения. Но есть управляющий совет, где "контрольный пакет" почти стопроцентно принадлежит коллективному Западу, и там звучат совершенно иные оценки, и в этом проблема", - сказал он."Энергодар бомбят каждый день. В сторону ЗАЭС летят дроны и ракеты практически каждый день... Но ни одного слова о моральном давлении на персонал Запорожской администрации, о тяжелейших условиях, никто не произносит. В этом смысле нам очень важна роль генерального директора, участников миссии МАГАТЭ, чтобы как можно более объективно показать картину. Потому что попытка пока коллективного Запада исключительно односторонне рассматривать безопасность в пользу Киева, она для нас недопустима", - подчеркнул Лихачев.
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в мире, киев, магатэ, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, новости - ядерные технологии
В мире, Киев, МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Новости - Ядерные технологии
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев

Лихачев объяснил отсутствие реакции МАГАТЭ на действия Киева контролем Запада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, этим вызвано отсутствие реакции агентства в адрес Киева, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
По словам Лихачева, для России есть "два измерения" МАГАТЭ.
"Есть генеральный директор и его команда, есть министерская конференция, на которой мы себя чувствуем комфортно и имеем возможность донести свою точку зрения. Но есть управляющий совет, где "контрольный пакет" почти стопроцентно принадлежит коллективному Западу, и там звучат совершенно иные оценки, и в этом проблема", - сказал он.
"Энергодар бомбят каждый день. В сторону ЗАЭС летят дроны и ракеты практически каждый день... Но ни одного слова о моральном давлении на персонал Запорожской администрации, о тяжелейших условиях, никто не произносит. В этом смысле нам очень важна роль генерального директора, участников миссии МАГАТЭ, чтобы как можно более объективно показать картину. Потому что попытка пока коллективного Запада исключительно односторонне рассматривать безопасность в пользу Киева, она для нас недопустима", - подчеркнул Лихачев.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Лихачев назвал руководство МАГАТЭ "островком объективности"
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В миреКиевМАГАТЭАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияНовости - Ядерные технологии
 
 
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