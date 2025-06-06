https://ria.ru/20250606/magate-2021329723.html

Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев

Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.06.2025

Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев

Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, этим вызвано отсутствие реакции агентства в адрес Киева, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:31:00+03:00

2025-06-06T14:31:00+03:00

2025-06-06T15:34:00+03:00

в мире

киев

магатэ

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

новости - ядерные технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997939760_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_86aa238bf7b77b3a640a8b1d3a95ed33.jpg

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, этим вызвано отсутствие реакции агентства в адрес Киева, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.По словам Лихачева, для России есть "два измерения" МАГАТЭ."Есть генеральный директор и его команда, есть министерская конференция, на которой мы себя чувствуем комфортно и имеем возможность донести свою точку зрения. Но есть управляющий совет, где "контрольный пакет" почти стопроцентно принадлежит коллективному Западу, и там звучат совершенно иные оценки, и в этом проблема", - сказал он."Энергодар бомбят каждый день. В сторону ЗАЭС летят дроны и ракеты практически каждый день... Но ни одного слова о моральном давлении на персонал Запорожской администрации, о тяжелейших условиях, никто не произносит. В этом смысле нам очень важна роль генерального директора, участников миссии МАГАТЭ, чтобы как можно более объективно показать картину. Потому что попытка пока коллективного Запада исключительно односторонне рассматривать безопасность в пользу Киева, она для нас недопустима", - подчеркнул Лихачев.

https://ria.ru/20250606/magate-2021343560.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, магатэ, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, новости - ядерные технологии