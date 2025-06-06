https://ria.ru/20250606/magate-2021329723.html
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.06.2025
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, этим вызвано отсутствие реакции агентства в адрес Киева, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:31:00+03:00
2025-06-06T14:31:00+03:00
2025-06-06T15:34:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, этим вызвано отсутствие реакции агентства в адрес Киева, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.По словам Лихачева, для России есть "два измерения" МАГАТЭ."Есть генеральный директор и его команда, есть министерская конференция, на которой мы себя чувствуем комфортно и имеем возможность донести свою точку зрения. Но есть управляющий совет, где "контрольный пакет" почти стопроцентно принадлежит коллективному Западу, и там звучат совершенно иные оценки, и в этом проблема", - сказал он."Энергодар бомбят каждый день. В сторону ЗАЭС летят дроны и ракеты практически каждый день... Но ни одного слова о моральном давлении на персонал Запорожской администрации, о тяжелейших условиях, никто не произносит. В этом смысле нам очень важна роль генерального директора, участников миссии МАГАТЭ, чтобы как можно более объективно показать картину. Потому что попытка пока коллективного Запада исключительно односторонне рассматривать безопасность в пользу Киева, она для нас недопустима", - подчеркнул Лихачев.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, магатэ, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, новости - ядерные технологии
В мире, Киев, МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Новости - Ядерные технологии
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев
Лихачев объяснил отсутствие реакции МАГАТЭ на действия Киева контролем Запада