https://ria.ru/20250606/magate-2021328729.html
Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов
Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов - РИА Новости, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов
Россия и МАГАТЭ расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов, сообщили в "Росатоме". РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:27:00+03:00
2025-06-06T14:27:00+03:00
2025-06-06T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия и МАГАТЭ расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов, сообщили в "Росатоме". В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. По данным госкорпорации, в центре внимания переговоров было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ. "Обе стороны расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323045.html
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в мире, россия, калининград, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
В мире, Россия, Калининград, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов
Росатом: Россия и МАГАТЭ подтвердили договоренность о продолжении контактов