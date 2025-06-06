Рейтинг@Mail.ru
Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/magate-2021328729.html
Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов
Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов - РИА Новости, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов
Россия и МАГАТЭ расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов, сообщили в "Росатоме". РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:27:00+03:00
2025-06-06T14:27:00+03:00
в мире
россия
калининград
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия и МАГАТЭ расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов, сообщили в "Росатоме". В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. По данным госкорпорации, в центре внимания переговоров было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ. "Обе стороны расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323045.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, калининград, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
В мире, Россия, Калининград, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов

Росатом: Россия и МАГАТЭ подтвердили договоренность о продолжении контактов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия и МАГАТЭ расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов, сообщили в "Росатоме".
В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. По данным госкорпорации, в центре внимания переговоров было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ.
"Обе стороны расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС
Вчера, 14:08
 
В миреРоссияКалининградРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала