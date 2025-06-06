https://ria.ru/20250606/magate-2021328729.html

Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов

Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов - РИА Новости, 06.06.2025

Россия и МАГАТЭ договорились о продолжении контактов

Россия и МАГАТЭ расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов, сообщили в "Росатоме". РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:27:00+03:00

2025-06-06T14:27:00+03:00

2025-06-06T14:27:00+03:00

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калининград

рафаэль гросси

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия и МАГАТЭ расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов, сообщили в "Росатоме". В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. По данным госкорпорации, в центре внимания переговоров было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ. "Обе стороны расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный и подтвердили договоренность о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323045.html

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в мире, россия, калининград, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс