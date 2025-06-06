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Челюсти и сотни зубов. Ученые поняли, зачем майя приносили людей в жертву - РИА Новости, 06.06.2025
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Религия
 
08:00 06.06.2025 (обновлено: 08:05 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/lyudi-2020826336.html
Челюсти и сотни зубов. Ученые поняли, зачем майя приносили людей в жертву
Челюсти и сотни зубов. Ученые поняли, зачем майя приносили людей в жертву - РИА Новости, 06.06.2025
Челюсти и сотни зубов. Ученые поняли, зачем майя приносили людей в жертву
Индейцы майя совершали человеческие жертвоприношения не только своим богам. Плоть соплеменников требовалась им для жутких и непонятных обрядов. О кровавой... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:00:00+03:00
2025-06-06T08:05:00+03:00
религия
белиз
южная америка
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Индейцы майя совершали человеческие жертвоприношения не только своим богам. Плоть соплеменников требовалась им для жутких и непонятных обрядов. О кровавой загадке древнего народа — в материале РИА Новости.Что-то тут не сходитсяНедавно опубликованная статья американского антрополога Анджелины Локер из университета Джорджа Мейсона наделала немало шума. Она взялась за всем, казалось бы, давно известную тему — захоронения майя. Но выдвинула неожиданную гипотезу, которая произвела скандал.И, похоже, ее предположение оказалось верным.Профессор Локер со своей командой отправилась в Белиз, где сохранилось поселение майя Дос Омбрес. По разным подсчетам, в период расцвета там проживало до 15 тысяч человек.В полутора километрах от центра города ученые нашли нечто вроде кладбища. В одной из могил были останки девушки с минимальным ритуальным набором — немного драгоценностей и пара амулетов.Но тут же лежали еще две нижние челюсти. Обнаружили и другие погребения с такой особенностью.Ранее археологи интерпретировали подобное как "ритуальное насилие" — по-видимому, останки (челюсти, черепа, кости) приносили в жертву богам или царям, жрецам. Как правило, раскапывая могилы предков усопшего. Но нередко жертву выбирали из живых.Анджелина Локер в своей работе показала: все было совершенно не так.Чужие среди своихО кровавых ритуалах майя наслышаны во всем мире. Первые упоминания о них встречаются в трудах испанских хронистов. Свидетели Реконкисты и покорения Южной Америки оставили красочные описания."Несчастным рассекали ножами грудь, вырывали сердце и преподносили его в дар идолам. Тела же затем сбрасывали с пирамиды. После отрезали ноги, руки, а голову съедали на пиршествах", — сообщал историк, а в прошлом конкистадор, Берналя Диаса.Много лет спустя археологи нашли материальные подтверждения этому. В ходе раскопок на севере Юкатана (региона, где жили майя) человеческие останки со следами насильственной смерти обнаружили практически во всех крупных религиозных центрах: Чичен-Ица, Тикаль, Уахактун, Копан и многих других.Цель жертвы могла быть различной: от ритуального убийства по случаю смерти правителя до кровавого дара богам при закладке новой пирамиды. И, разумеется, простолюдинам нечего было и думать о таких почестях.Так вот, профессор Локер установила нечто весьма неожиданное. "Изотопный анализ костей показал, что женщина в этой могиле родилась и выросла в Дос Омбресе. А вот две другие челюсти принадлежали мужчинам. И они не были местными", — сказала она журналистам.Кладбище, на котором покоились останки, никак не назвать элитным. Полтора километра от города, экономия пространства — захоронения расположены очень близко друг к другу. Да и особых артефактов в них нет. Такая же скудость и в других, что раскопали американские исследователи.И Анджелина Локер задумалась: если не в жреческих, то в каких же тогда целях женщине из Дос Омбрес и ее соплеменникам клали в могилы кости чужестранцев?Собирали по частямАнтрополог вспомнила о старинном предании майя. По представлениям индейцев, у души сложная структура из четырех частей. Первая — Баа — означает "я" и олицетворяет жизненную силу. Сосредоточена в голове.Вторая — Ик — нечто вроде дыхания души, ассоциировалась с ветром нефритом и… зубами. Третья — Чулель — пребывала в сердце и крови. И, наконец, Вахи — дух-компаньон (как правило, в виде животного), который умирал вместе с человеком.Душа со смертью не исчезает. А для незримой связи поколений достаточно лишь одной кости (или даже зуба), оставшейся от предка."На сегодняшний день нам известно огромное количество таких "неполных" или "удвоенных" захоронений. В одних отсутствуют черепа, кости ног или рук. В других — настоящие коллекции зубов и челюстей", — отметила Локер.Кроме того, практика подкладывания останков несла и другую функцию. Если учесть представление о душе-Ик, рассуждает антрополог, можно предположить, что перенос костей был указанием на родство двух людей. Например, брак. Или же попыткой заявить о своих правах на ту или иную территорию.Так что не стоит обвинять древних майя в чрезмерной кровожадности.
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белиз, южная америка, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Белиз, Южная Америка, Аналитика - Религия и мировоззрение
Челюсти и сотни зубов. Ученые поняли, зачем майя приносили людей в жертву

Антрополог Локер: майя использовали человеческие кости для связи с предками

© РИА Новости / Артем Креминский | Перейти в медиабанкОбработка материалов, найденных в ходе раскопок в древнем городище Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крымского полуострова
Обработка материалов, найденных в ходе раскопок в древнем городище Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Артем Креминский
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Обработка материалов, найденных в ходе раскопок в древнем городище Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крымского полуострова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Индейцы майя совершали человеческие жертвоприношения не только своим богам. Плоть соплеменников требовалась им для жутких и непонятных обрядов. О кровавой загадке древнего народа — в материале РИА Новости.

Что-то тут не сходится

Недавно опубликованная статья американского антрополога Анджелины Локер из университета Джорджа Мейсона наделала немало шума. Она взялась за всем, казалось бы, давно известную тему — захоронения майя. Но выдвинула неожиданную гипотезу, которая произвела скандал.
И, похоже, ее предположение оказалось верным.
Профессор Локер со своей командой отправилась в Белиз, где сохранилось поселение майя Дос Омбрес. По разным подсчетам, в период расцвета там проживало до 15 тысяч человек.
© AP Photo / Israel LealЛюди возле пирамиды Кукулькан в Чичен-Ица, Мексика
Люди возле пирамиды Кукулькан в Чичен-Ица, Мексика - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Israel Leal
Люди возле пирамиды Кукулькан в Чичен-Ица, Мексика
В полутора километрах от центра города ученые нашли нечто вроде кладбища. В одной из могил были останки девушки с минимальным ритуальным набором — немного драгоценностей и пара амулетов.
Но тут же лежали еще две нижние челюсти. Обнаружили и другие погребения с такой особенностью.
Ранее археологи интерпретировали подобное как "ритуальное насилие" — по-видимому, останки (челюсти, черепа, кости) приносили в жертву богам или царям, жрецам. Как правило, раскапывая могилы предков усопшего. Но нередко жертву выбирали из живых.
Анджелина Локер в своей работе показала: все было совершенно не так.

Чужие среди своих

О кровавых ритуалах майя наслышаны во всем мире. Первые упоминания о них встречаются в трудах испанских хронистов. Свидетели Реконкисты и покорения Южной Америки оставили красочные описания.
Жрецы вырывают сердце во время жертвоприношения
Жрецы вырывают сердце во время жертвоприношения - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Жрецы вырывают сердце во время жертвоприношения
"Несчастным рассекали ножами грудь, вырывали сердце и преподносили его в дар идолам. Тела же затем сбрасывали с пирамиды. После отрезали ноги, руки, а голову съедали на пиршествах", — сообщал историк, а в прошлом конкистадор, Берналя Диаса.
Много лет спустя археологи нашли материальные подтверждения этому. В ходе раскопок на севере Юкатана (региона, где жили майя) человеческие останки со следами насильственной смерти обнаружили практически во всех крупных религиозных центрах: Чичен-Ица, Тикаль, Уахактун, Копан и многих других.
Цель жертвы могла быть различной: от ритуального убийства по случаю смерти правителя до кровавого дара богам при закладке новой пирамиды. И, разумеется, простолюдинам нечего было и думать о таких почестях.
CC BY-SA 4.0 / Juan Carlos Fonseca Mata / Раскопки цомпантли из Темпло Майор в современном Мехико
Раскопки цомпантли из Темпло Майор в современном Мехико - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Juan Carlos Fonseca Mata /
Раскопки цомпантли из Темпло Майор в современном Мехико
Так вот, профессор Локер установила нечто весьма неожиданное. "Изотопный анализ костей показал, что женщина в этой могиле родилась и выросла в Дос Омбресе. А вот две другие челюсти принадлежали мужчинам. И они не были местными", — сказала она журналистам.
Кладбище, на котором покоились останки, никак не назвать элитным. Полтора километра от города, экономия пространства — захоронения расположены очень близко друг к другу. Да и особых артефактов в них нет. Такая же скудость и в других, что раскопали американские исследователи.
И Анджелина Локер задумалась: если не в жреческих, то в каких же тогда целях женщине из Дос Омбрес и ее соплеменникам клали в могилы кости чужестранцев?

Собирали по частям

Антрополог вспомнила о старинном предании майя. По представлениям индейцев, у души сложная структура из четырех частей. Первая — Баа — означает "я" и олицетворяет жизненную силу. Сосредоточена в голове.
Вторая — Ик — нечто вроде дыхания души, ассоциировалась с ветром нефритом и… зубами. Третья — Чулель — пребывала в сердце и крови. И, наконец, Вахи — дух-компаньон (как правило, в виде животного), который умирал вместе с человеком.
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideРезультаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
Душа со смертью не исчезает. А для незримой связи поколений достаточно лишь одной кости (или даже зуба), оставшейся от предка.
"На сегодняшний день нам известно огромное количество таких "неполных" или "удвоенных" захоронений. В одних отсутствуют черепа, кости ног или рук. В других — настоящие коллекции зубов и челюстей", — отметила Локер.
Кроме того, практика подкладывания останков несла и другую функцию. Если учесть представление о душе-Ик, рассуждает антрополог, можно предположить, что перенос костей был указанием на родство двух людей. Например, брак. Или же попыткой заявить о своих правах на ту или иную территорию.
Так что не стоит обвинять древних майя в чрезмерной кровожадности.
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