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В Лисичанске мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
В Лисичанске мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
В Лисичанске мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
Мирный житель получил тяжелые ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на станцию шиномонтажа в Лисичанске, сообщило правительство ЛНР в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:27:00+03:00
2025-06-06T15:27:00+03:00
2025-06-06T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Мирный житель получил тяжелые ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на станцию шиномонтажа в Лисичанске, сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале."Мужчина получил тяжелейшие ранения в результате сброса боеприпаса с БПЛА противника на станцию шиномонтажа в Лисичанске", - говорится в сообщении правительства .Как уточняют власти, 44-летний пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, за его жизнь борются медики.Позже правительство со ссылкой на министра здравоохранения Наталию Пащенко сообщило, что пострадавший был доставлен в республиканскую больницу, он был осмотрен хирургом и нейрохирургом, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Лисичанске мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
В Лисичанске мужчину ранило при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на шиномонтаж