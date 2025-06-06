https://ria.ru/20250606/lisichansk-2021344858.html

В Лисичанске мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

В Лисичанске мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025

В Лисичанске мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Мирный житель получил тяжелые ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на станцию шиномонтажа в Лисичанске, сообщило правительство ЛНР в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:27:00+03:00

2025-06-06T15:27:00+03:00

2025-06-06T19:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

лисичанск

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происшествия

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Мирный житель получил тяжелые ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на станцию шиномонтажа в Лисичанске, сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале."Мужчина получил тяжелейшие ранения в результате сброса боеприпаса с БПЛА противника на станцию шиномонтажа в Лисичанске", - говорится в сообщении правительства .Как уточняют власти, 44-летний пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, за его жизнь борются медики.Позже правительство со ссылкой на министра здравоохранения Наталию Пащенко сообщило, что пострадавший был доставлен в республиканскую больницу, он был осмотрен хирургом и нейрохирургом, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия