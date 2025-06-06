https://ria.ru/20250606/liksutov-2021273860.html

Ликсутов: на юго-западе Москвы возводят новый производственный комплекс

Ликсутов: на юго-западе Москвы возводят новый производственный комплекс - РИА Новости, 06.06.2025

Ликсутов: на юго-западе Москвы возводят новый производственный комплекс

В рамках масштабного инвестиционного проекта на юго-западе Москвы возводят производственный комплекс, который сможет ежегодно производить до 400 единиц... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:30:00+03:00

2025-06-06T11:30:00+03:00

2025-06-06T11:34:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта на юго-западе Москвы возводят производственный комплекс, который сможет ежегодно производить до 400 единиц высокотехнологичной продукции, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице планомерно создаются условия для развития передовых наукоемких производств. Благодаря масштабным инвестиционным проектам формируется современная промышленная инфраструктура, появляются новые рабочие места, внедряются в практику уникальные отечественные разработки. Один из таких проектов реализуется на Балаклавском проспекте, где ведущий производитель оборудования для рентгенодиагностики возводит современный производственный комплекс", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что после выхода на проектную мощность предприятие сможет каждый год производить до 400 единиц высокотехнологичной продукции.Так, для строительства производственного комплекса город предоставил инвестору в аренду на пять лет земельный участок площадью около одного гектара по льготной ставке один рубль в год. На данный момент объект готов на 30%."Благодаря мерам городской поддержки в Москве удается опережающими темпами формировать современную промышленную инфраструктуру. Для строительства производственного комплекса на юго-западе столицы инвестор привлек инвестиционные кредиты на общую сумму 2,4 миллиарда рублей на льготных условиях при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства", — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, реализация проекта позволит создать более 50 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.Инвестор проекта - компания "С.П. Гелпик" - является разработчиком и производителем первого в России магнитно-резонансного томографа открытого типа на базе постоянного магнита для обследования конечностей человека. Предприятие поставляет оборудование для флюорографии, маммографии, томографии, ангиографии не только в московские лечебные учреждения, но и по всей России.По словам генерального директора компании "С.П. Гелпик" Владимира Аврамова, долгосрочные инвестиции в высокотехнологичное производство, обеспечивающее потребности учреждений здравоохранения, стали возможными исключительно благодаря политике правительства Москвы и позволят как в полной мере реализовать уже накопленный научный потенциал, так и воссоздать базу для развития отечественной рентгенодиагностики на десятилетия вперед.С 2022 года город выделяет земельные участки по льготной ставке один рубль в год для строительства промышленных объектов по решению мэра Москвы Сергея Собянина.На данный момент в Москве одобрено и реализуется около 100 МаИП, в рамках которых в разных районах города появятся промпредприятия и будет создано около 60 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20250604/mebel-2020749047.html

https://ria.ru/20250603/liksutov-2020560377.html

https://ria.ru/20250605/moskva-2021028488.html

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москва, анатолий гарбузов