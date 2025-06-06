https://ria.ru/20250606/liksutov-2021273860.html
Ликсутов: на юго-западе Москвы возводят новый производственный комплекс
Ликсутов: на юго-западе Москвы возводят новый производственный комплекс - РИА Новости, 06.06.2025
Ликсутов: на юго-западе Москвы возводят новый производственный комплекс
В рамках масштабного инвестиционного проекта на юго-западе Москвы возводят производственный комплекс, который сможет ежегодно производить до 400 единиц... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:30:00+03:00
2025-06-06T11:30:00+03:00
2025-06-06T11:34:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021273698_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_cb46881983037d76d7398e1b9fdf07dd.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта на юго-западе Москвы возводят производственный комплекс, который сможет ежегодно производить до 400 единиц высокотехнологичной продукции, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице планомерно создаются условия для развития передовых наукоемких производств. Благодаря масштабным инвестиционным проектам формируется современная промышленная инфраструктура, появляются новые рабочие места, внедряются в практику уникальные отечественные разработки. Один из таких проектов реализуется на Балаклавском проспекте, где ведущий производитель оборудования для рентгенодиагностики возводит современный производственный комплекс", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что после выхода на проектную мощность предприятие сможет каждый год производить до 400 единиц высокотехнологичной продукции.Так, для строительства производственного комплекса город предоставил инвестору в аренду на пять лет земельный участок площадью около одного гектара по льготной ставке один рубль в год. На данный момент объект готов на 30%."Благодаря мерам городской поддержки в Москве удается опережающими темпами формировать современную промышленную инфраструктуру. Для строительства производственного комплекса на юго-западе столицы инвестор привлек инвестиционные кредиты на общую сумму 2,4 миллиарда рублей на льготных условиях при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства", — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, реализация проекта позволит создать более 50 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.Инвестор проекта - компания "С.П. Гелпик" - является разработчиком и производителем первого в России магнитно-резонансного томографа открытого типа на базе постоянного магнита для обследования конечностей человека. Предприятие поставляет оборудование для флюорографии, маммографии, томографии, ангиографии не только в московские лечебные учреждения, но и по всей России.По словам генерального директора компании "С.П. Гелпик" Владимира Аврамова, долгосрочные инвестиции в высокотехнологичное производство, обеспечивающее потребности учреждений здравоохранения, стали возможными исключительно благодаря политике правительства Москвы и позволят как в полной мере реализовать уже накопленный научный потенциал, так и воссоздать базу для развития отечественной рентгенодиагностики на десятилетия вперед.С 2022 года город выделяет земельные участки по льготной ставке один рубль в год для строительства промышленных объектов по решению мэра Москвы Сергея Собянина.На данный момент в Москве одобрено и реализуется около 100 МаИП, в рамках которых в разных районах города появятся промпредприятия и будет создано около 60 тысяч рабочих мест.
https://ria.ru/20250604/mebel-2020749047.html
https://ria.ru/20250603/liksutov-2020560377.html
https://ria.ru/20250605/moskva-2021028488.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021273698_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_763f970a68430d61909ba33caafc442b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: на юго-западе Москвы возводят новый производственный комплекс
Заммэра Ликсутов: на юго-западе Москвы строят производственный комплекс
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта на юго-западе Москвы возводят производственный комплекс, который сможет ежегодно производить до 400 единиц высокотехнологичной продукции, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
в столице планомерно создаются условия для развития передовых наукоемких производств. Благодаря масштабным инвестиционным проектам формируется современная промышленная инфраструктура, появляются новые рабочие места, внедряются в практику уникальные отечественные разработки. Один из таких проектов реализуется на Балаклавском проспекте, где ведущий производитель оборудования для рентгенодиагностики возводит современный производственный комплекс", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что после выхода на проектную мощность предприятие сможет каждый год производить до 400 единиц высокотехнологичной продукции.
Так, для строительства производственного комплекса город предоставил инвестору в аренду на пять лет земельный участок площадью около одного гектара по льготной ставке один рубль в год. На данный момент объект готов на 30%.
"Благодаря мерам городской поддержки в Москве удается опережающими темпами формировать современную промышленную инфраструктуру. Для строительства производственного комплекса на юго-западе столицы инвестор привлек инвестиционные кредиты на общую сумму 2,4 миллиарда рублей на льготных условиях при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства", — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов
.
По его словам, реализация проекта позволит создать более 50 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.
Инвестор проекта - компания "С.П. Гелпик" - является разработчиком и производителем первого в России
магнитно-резонансного томографа открытого типа на базе постоянного магнита для обследования конечностей человека. Предприятие поставляет оборудование для флюорографии, маммографии, томографии, ангиографии не только в московские лечебные учреждения, но и по всей России.
По словам генерального директора компании "С.П. Гелпик" Владимира Аврамова, долгосрочные инвестиции в высокотехнологичное производство, обеспечивающее потребности учреждений здравоохранения, стали возможными исключительно благодаря политике правительства Москвы и позволят как в полной мере реализовать уже накопленный научный потенциал, так и воссоздать базу для развития отечественной рентгенодиагностики на десятилетия вперед.
С 2022 года город выделяет земельные участки по льготной ставке один рубль в год для строительства промышленных объектов по решению мэра Москвы Сергея Собянина.
На данный момент в Москве одобрено и реализуется около 100 МаИП, в рамках которых в разных районах города появятся промпредприятия и будет создано около 60 тысяч рабочих мест.