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Лихачев назвал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС информационным окном для мира - РИА Новости, 06.06.2025
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14:36 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/lihachev-2021331421.html
Лихачев назвал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС информационным окном для мира
Лихачев назвал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС информационным окном для мира - РИА Новости, 06.06.2025
Лихачев назвал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС информационным окном для мира
Миссия МАГАТЭ на Запорожской ЗАЭС - это информационное "окно" для мира о положении дел на станции, присутствие специалистов агентства также является серьезным... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:36:00+03:00
2025-06-06T14:36:00+03:00
калининград
россия
энергодар
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ на Запорожской ЗАЭС - это информационное "окно" для мира о положении дел на станции, присутствие специалистов агентства также является серьезным дополнительным фактором безопасности, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. По данным госкорпорации, в центре внимания переговоров было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ. "Мы видим два больших смысла буквально миссионного уровня присутствия специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Первое, это, конечно же, выполнение мандата МАГАТЭ и информационное окно для всего мира о реальном положении дел, о том, как обстоят дела в моменте, и какие действия предпринимает обслуживающий персонал эксплуатирующей организации для обеспечения всех принципов и столпов безопасности МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. По его словам, силы Росгвардии, Минобороны РФ направлены на физическую защищенность станции и города Энергодар. "Хотел бы подчеркнуть, что физическое присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции является серьезным дополнительным фактором ее физической безопасности", - заявил Лихачев.
https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020640048.html
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калининград, россия, энергодар, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Калининград, Россия, Энергодар, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев назвал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС информационным окном для мира

Глава "Росатома" Лихачев назвал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС информационным окном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ на Запорожской ЗАЭС - это информационное "окно" для мира о положении дел на станции, присутствие специалистов агентства также является серьезным дополнительным фактором безопасности, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. По данным госкорпорации, в центре внимания переговоров было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную
3 июня, 12:37
"Мы видим два больших смысла буквально миссионного уровня присутствия специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Первое, это, конечно же, выполнение мандата МАГАТЭ и информационное окно для всего мира о реальном положении дел, о том, как обстоят дела в моменте, и какие действия предпринимает обслуживающий персонал эксплуатирующей организации для обеспечения всех принципов и столпов безопасности МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
По его словам, силы Росгвардии, Минобороны РФ направлены на физическую защищенность станции и города Энергодар.
"Хотел бы подчеркнуть, что физическое присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции является серьезным дополнительным фактором ее физической безопасности", - заявил Лихачев.
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КалининградРоссияЭнергодарАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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