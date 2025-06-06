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Путин назвал важным обозначение сфер, где Россия не лидирует
Путин назвал важным обозначение сфер, где Россия не лидирует - РИА Новости, 06.06.2025
Путин назвал важным обозначение сфер, где Россия не лидирует
Президент РФ Владимир Путин отметил важность зафиксировать те сферы, в которых России предстоит обеспечить глобальное технологическое лидерство. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:19:00+03:00
2025-06-06T16:19:00+03:00
2025-06-06T16:19:00+03:00
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность зафиксировать те сферы, в которых России предстоит обеспечить глобальное технологическое лидерство."Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство и компаний, и научных центров, предприятий", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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россия, владимир путин, политика, технологии
Россия, Владимир Путин, Политика, Технологии
Путин назвал важным обозначение сфер, где Россия не лидирует
Путин назвал важным обозначать сферы, где РФ не лидирует в технологическом плане