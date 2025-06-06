https://ria.ru/20250606/liderstvo-2021362320.html

Путин назвал важным обозначение сфер, где Россия не лидирует

Путин назвал важным обозначение сфер, где Россия не лидирует - РИА Новости, 06.06.2025

Путин назвал важным обозначение сфер, где Россия не лидирует

Президент РФ Владимир Путин отметил важность зафиксировать те сферы, в которых России предстоит обеспечить глобальное технологическое лидерство. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:19:00+03:00

2025-06-06T16:19:00+03:00

2025-06-06T16:19:00+03:00

россия

владимир путин

политика

технологии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность зафиксировать те сферы, в которых России предстоит обеспечить глобальное технологическое лидерство."Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство и компаний, и научных центров, предприятий", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20250606/proekt-2021354425.html

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2025

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россия, владимир путин, политика, технологии