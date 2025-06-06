https://ria.ru/20250606/lavrov--2021315677.html

Лавров пожелал новому главе МИД Абхазии успехов на его посту

Лавров пожелал новому главе МИД Абхазии успехов на его посту - РИА Новости, 06.06.2025

Лавров пожелал новому главе МИД Абхазии успехов на его посту

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал главе МИД Абхазии Олегу Барцицу успехов на новом посту и напомнил о стабильном увеличении товарооборота между странами в годы РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:46:00+03:00

2025-06-06T13:46:00+03:00

2025-06-06T13:47:00+03:00

сергей лавров

россия

абхазия

москва

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал главе МИД Абхазии Олегу Барцицу успехов на новом посту и напомнил о стабильном увеличении товарооборота между странами в годы работы министра торгпредом республики в России. "Как я понимаю, это ваш первый визит в Россию в новом качестве после назначения в апреле. В дополнение к письменным поздравлениям разрешите еще использовать эту возможность, чтобы в личном контакте пожелать вам успехов на новом поприще на благо Республики Абхазия", - сказал Лавров в Москве на встрече с абхазским министром. Глава МИД РФ отметил, что российская сторона помнит о продолжительной работе нового министра в качестве торгового представителя Абхазии в России. "Данные товарооборота устойчиво росли с каждым годом. Конечно, в этом есть и вклад торгпредства в Москве", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20250606/lavrov-2021315142.html

россия

абхазия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, россия, абхазия, москва, политика