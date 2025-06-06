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Лавров пожелал новому главе МИД Абхазии успехов на его посту - РИА Новости, 06.06.2025
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13:46 06.06.2025 (обновлено: 13:47 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/lavrov--2021315677.html
Лавров пожелал новому главе МИД Абхазии успехов на его посту
Лавров пожелал новому главе МИД Абхазии успехов на его посту - РИА Новости, 06.06.2025
Лавров пожелал новому главе МИД Абхазии успехов на его посту
Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал главе МИД Абхазии Олегу Барцицу успехов на новом посту и напомнил о стабильном увеличении товарооборота между странами в годы РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:46:00+03:00
2025-06-06T13:47:00+03:00
сергей лавров
россия
абхазия
москва
политика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал главе МИД Абхазии Олегу Барцицу успехов на новом посту и напомнил о стабильном увеличении товарооборота между странами в годы работы министра торгпредом республики в России. "Как я понимаю, это ваш первый визит в Россию в новом качестве после назначения в апреле. В дополнение к письменным поздравлениям разрешите еще использовать эту возможность, чтобы в личном контакте пожелать вам успехов на новом поприще на благо Республики Абхазия", - сказал Лавров в Москве на встрече с абхазским министром. Глава МИД РФ отметил, что российская сторона помнит о продолжительной работе нового министра в качестве торгового представителя Абхазии в России. "Данные товарооборота устойчиво росли с каждым годом. Конечно, в этом есть и вклад торгпредства в Москве", - добавил Лавров.
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сергей лавров, россия, абхазия, москва, политика
Сергей Лавров, Россия, Абхазия, Москва, Политика
Лавров пожелал новому главе МИД Абхазии успехов на его посту

Лавров пожелал новому главе МИД Абхазии Барцицу успехов на его посту

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал главе МИД Абхазии Олегу Барцицу успехов на новом посту и напомнил о стабильном увеличении товарооборота между странами в годы работы министра торгпредом республики в России.
"Как я понимаю, это ваш первый визит в Россию в новом качестве после назначения в апреле. В дополнение к письменным поздравлениям разрешите еще использовать эту возможность, чтобы в личном контакте пожелать вам успехов на новом поприще на благо Республики Абхазия", - сказал Лавров в Москве на встрече с абхазским министром.
Глава МИД РФ отметил, что российская сторона помнит о продолжительной работе нового министра в качестве торгового представителя Абхазии в России. "Данные товарооборота устойчиво росли с каждым годом. Конечно, в этом есть и вклад торгпредства в Москве", - добавил Лавров.
Олег Барциц - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 13:45
 
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