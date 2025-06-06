https://ria.ru/20250606/kuban-2021410085.html

Губернатор Кубани обсудил с вице-премьером Армении вопросы сотрудничества

Губернатор Кубани обсудил с вице-премьером Армении вопросы сотрудничества - РИА Новости, 06.06.2025

Губернатор Кубани обсудил с вице-премьером Армении вопросы сотрудничества

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:33:00+03:00

2025-06-06T18:33:00+03:00

2025-06-06T18:33:00+03:00

краснодарский край

россия

краснодар

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c6c3a4b20994e0a56cffc304563793d7.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации региона. Рабочую встречу провели в Ереване. Губернатор Краснодарского края посетил Республику в составе официальной делегации Совета Федерации РФ под руководством председателя Валентины Матвиенко. "Республика для Кубани экономический партнер. В основе нашего сотрудничества – продукция агропромышленного комплекса. Мы поставляем сахар и кондитерские изделия, взамен получаем продукты переработки овощей и фруктов. Видим перспективу в наращивании поставки кормов, сельхозтехники, а также изделий из черных металлов. Уделяем внимание исторически сложившимся культурным связям. Между столицами Кубани и Армении – Краснодаром и Ереваном – установлены официальные партнерские отношения. А города Новороссийск и Гавар являются побратимами", – сообщил журналистам Кондратьев. На Кубани самая большая армянская диаспора в России, это второй народ по численности в регионе. Больше всего армян проживает в Сочи, Краснодаре, Анапе, Армавире, Новороссийске и Туапсинском округе. В крае работают 63 армянские общественные организации, в том числе 29 отделений Союза армян России и армянская национально-культурная автономия. Также в крае действует Краснодарская и Северо-Кавказская епархия Армянской Апостольской церкви. Армянский язык изучают в трех школах и трех учреждениях дополнительного образования в Краснодаре, Сочи и Курганинском районе. В остальных муниципалитетах язык изучается на базе местных отделений Союза армян России. На встрече стороны отметили высокий потенциал развития двусторонних связей. После встречи с Григоряном губернатор Краснодарского края примет участие в пленарном заседании X Российско-Армянском межрегиональном форуме. Ранее на полях форума уже провели круглый стол "Диалог городов-побратимов России и Армении". Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил большой вклад краснодарских армян в культуру и архитектуру кубанской столицы. Накануне глава Новороссийска Андрей Кравченко с рабочим визитом посетил Гавар – город-побратим Новороссийска.

https://ria.ru/20250324/kurort-2006946908.html

https://ria.ru/20241106/kuban-1982320861.html

россия

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодар, вениамин кондратьев