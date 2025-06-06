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Губернатор Кубани обсудил с вице-премьером Армении вопросы сотрудничества - РИА Новости, 06.06.2025
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Краснодарский край
 
18:33 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/kuban-2021410085.html
Губернатор Кубани обсудил с вице-премьером Армении вопросы сотрудничества
Губернатор Кубани обсудил с вице-премьером Армении вопросы сотрудничества - РИА Новости, 06.06.2025
Губернатор Кубани обсудил с вице-премьером Армении вопросы сотрудничества
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:33:00+03:00
2025-06-06T18:33:00+03:00
краснодарский край
россия
краснодар
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации региона. Рабочую встречу провели в Ереване. Губернатор Краснодарского края посетил Республику в составе официальной делегации Совета Федерации РФ под руководством председателя Валентины Матвиенко. "Республика для Кубани экономический партнер. В основе нашего сотрудничества – продукция агропромышленного комплекса. Мы поставляем сахар и кондитерские изделия, взамен получаем продукты переработки овощей и фруктов. Видим перспективу в наращивании поставки кормов, сельхозтехники, а также изделий из черных металлов. Уделяем внимание исторически сложившимся культурным связям. Между столицами Кубани и Армении – Краснодаром и Ереваном – установлены официальные партнерские отношения. А города Новороссийск и Гавар являются побратимами", – сообщил журналистам Кондратьев. На Кубани самая большая армянская диаспора в России, это второй народ по численности в регионе. Больше всего армян проживает в Сочи, Краснодаре, Анапе, Армавире, Новороссийске и Туапсинском округе. В крае работают 63 армянские общественные организации, в том числе 29 отделений Союза армян России и армянская национально-культурная автономия. Также в крае действует Краснодарская и Северо-Кавказская епархия Армянской Апостольской церкви. Армянский язык изучают в трех школах и трех учреждениях дополнительного образования в Краснодаре, Сочи и Курганинском районе. В остальных муниципалитетах язык изучается на базе местных отделений Союза армян России. На встрече стороны отметили высокий потенциал развития двусторонних связей. После встречи с Григоряном губернатор Краснодарского края примет участие в пленарном заседании X Российско-Армянском межрегиональном форуме. Ранее на полях форума уже провели круглый стол "Диалог городов-побратимов России и Армении". Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил большой вклад краснодарских армян в культуру и архитектуру кубанской столицы. Накануне глава Новороссийска Андрей Кравченко с рабочим визитом посетил Гавар – город-побратим Новороссийска.
https://ria.ru/20250324/kurort-2006946908.html
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россия, краснодар, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Россия, Краснодар, Вениамин Кондратьев
Губернатор Кубани обсудил с вице-премьером Армении вопросы сотрудничества

Глава Кубани Кондратьев и вице-премьер Армении Григорян обсудили сотрудничество

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации региона.
Рабочую встречу провели в Ереване. Губернатор Краснодарского края посетил Республику в составе официальной делегации Совета Федерации РФ под руководством председателя Валентины Матвиенко.
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"Республика для Кубани экономический партнер. В основе нашего сотрудничества – продукция агропромышленного комплекса. Мы поставляем сахар и кондитерские изделия, взамен получаем продукты переработки овощей и фруктов. Видим перспективу в наращивании поставки кормов, сельхозтехники, а также изделий из черных металлов. Уделяем внимание исторически сложившимся культурным связям. Между столицами Кубани и АрменииКраснодаром и Ереваном – установлены официальные партнерские отношения. А города Новороссийск и Гавар являются побратимами", – сообщил журналистам Кондратьев.
На Кубани самая большая армянская диаспора в России, это второй народ по численности в регионе. Больше всего армян проживает в Сочи, Краснодаре, Анапе, Армавире, Новороссийске и Туапсинском округе. В крае работают 63 армянские общественные организации, в том числе 29 отделений Союза армян России и армянская национально-культурная автономия. Также в крае действует Краснодарская и Северо-Кавказская епархия Армянской Апостольской церкви. Армянский язык изучают в трех школах и трех учреждениях дополнительного образования в Краснодаре, Сочи и Курганинском районе. В остальных муниципалитетах язык изучается на базе местных отделений Союза армян России.
На встрече стороны отметили высокий потенциал развития двусторонних связей.
После встречи с Григоряном губернатор Краснодарского края примет участие в пленарном заседании X Российско-Армянском межрегиональном форуме. Ранее на полях форума уже провели круглый стол "Диалог городов-побратимов России и Армении". Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил большой вклад краснодарских армян в культуру и архитектуру кубанской столицы. Накануне глава Новороссийска Андрей Кравченко с рабочим визитом посетил Гавар – город-побратим Новороссийска.
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