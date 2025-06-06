https://ria.ru/20250606/krym-2021207952.html

В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности

В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 06.06.2025

В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности

Предупреждение о ракетной опасности, в четвертой раз объявленное за последние три часа, отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:51:00+03:00

2025-06-06T00:51:00+03:00

2025-06-06T00:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности, в четвертой раз объявленное за последние три часа, отменено, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Кроме того, в Севастополе также отменили сигнал воздушной тревоги, пятый раз объявленный за последние три часа. "Отбой воздушной тревоги!" - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

республика крым

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым