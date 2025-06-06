https://ria.ru/20250606/krym-2021207952.html
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 06.06.2025
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности, в четвертой раз объявленное за последние три часа, отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:51:00+03:00
2025-06-06T00:51:00+03:00
2025-06-06T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности, в четвертой раз объявленное за последние три часа, отменено, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Кроме того, в Севастополе также отменили сигнал воздушной тревоги, пятый раз объявленный за последние три часа. "Отбой воздушной тревоги!" - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности
В Крыму отменили четвертое за сутки предупреждение о ракетной опасности