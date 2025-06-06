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СМИ: внешний советник покинет DOGE из-за скандала между Трампом и Маском
СМИ: внешний советник покинет DOGE из-за скандала между Трампом и Маском - РИА Новости, 06.06.2025
СМИ: внешний советник покинет DOGE из-за скандала между Трампом и Маском
Внешний советник департамента государственной эффективности США (DOGE) Джеймс Фишбек оставит свое ведомство из-за недовольства критикой в отношении президента... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:50:00+03:00
2025-06-06T18:50:00+03:00
2025-06-06T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Внешний советник департамента государственной эффективности США (DOGE) Джеймс Фишбек оставит свое ведомство из-за недовольства критикой в отношении президента США Дональда Трампа со стороны американского предпринимателя Илона Маска, сообщает издание Politico со ссылкой на Фишбека. "Фишбек… заявил Politico, что он оставит это движение после того, как Илон Маск раскритиковал президента Дональда Трампа", - пишет издание. Фишбек назвал нападки Маска на Трампа безосновательными, заявив при этом, что основатель Tesla не смог добиться заявленных своим департаментом целей. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
СМИ: внешний советник покинет DOGE из-за скандала между Трампом и Маском
Politico: Фишбек покинет DOGE из-за недовольства критикой Маска в адрес Трампа