https://ria.ru/20250606/krasnojarsk-2021229332.html

В Красноярске неадекватный мужчина напал с ножом на прохожего

В Красноярске неадекватный мужчина напал с ножом на прохожего - РИА Новости, 06.06.2025

В Красноярске неадекватный мужчина напал с ножом на прохожего

Мужчина, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:06:00+03:00

2025-06-06T07:06:00+03:00

2025-06-06T10:00:00+03:00

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 6 июн – РИА Новости. Мужчина, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале. По версии следствия, инцидент произошел в четверг вечером на детской площадке вблизи домов по улице Вильского в Красноярске. Потерпевший, разговаривая по телефону, проходил по тротуару, когда подозреваемый беспричинно напал на него с кухонным ножом. В результате нападения потерпевший получил не менее двух ударов в область лица и шеи. "Потерпевший пытался обороняться и смог убежать, однако нападавший продолжал его преследовать. Мужчине удалось спрятаться в торговом павильоне и вызвать экстренные службы. Очевидцы обезоружили нападавшего. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали его на месте происшествия", - говорится в сообщении регионального СК. В СУСК уточняют, что, по предварительным данным, подозреваемый страдает психическим расстройством и состоит на учете у психиатра. Следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250603/napadenie-2020646306.html

https://ria.ru/20250113/napadenie-1993543092.html

красноярск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)