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В Красноярске неадекватный мужчина напал с ножом на прохожего - РИА Новости, 06.06.2025
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07:06 06.06.2025 (обновлено: 10:00 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/krasnojarsk-2021229332.html
В Красноярске неадекватный мужчина напал с ножом на прохожего
В Красноярске неадекватный мужчина напал с ножом на прохожего - РИА Новости, 06.06.2025
В Красноярске неадекватный мужчина напал с ножом на прохожего
Мужчина, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:06:00+03:00
2025-06-06T10:00:00+03:00
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 6 июн – РИА Новости. Мужчина, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале. По версии следствия, инцидент произошел в четверг вечером на детской площадке вблизи домов по улице Вильского в Красноярске. Потерпевший, разговаривая по телефону, проходил по тротуару, когда подозреваемый беспричинно напал на него с кухонным ножом. В результате нападения потерпевший получил не менее двух ударов в область лица и шеи. "Потерпевший пытался обороняться и смог убежать, однако нападавший продолжал его преследовать. Мужчине удалось спрятаться в торговом павильоне и вызвать экстренные службы. Очевидцы обезоружили нападавшего. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали его на месте происшествия", - говорится в сообщении регионального СК. В СУСК уточняют, что, по предварительным данным, подозреваемый страдает психическим расстройством и состоит на учете у психиатра. Следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250603/napadenie-2020646306.html
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске неадекватный мужчина напал с ножом на прохожего

В Красноярске мужчина с психическим расстройством напал с ножом на прохожего

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramНож, с которым мужчина напал на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске
Нож, с которым мужчина напал на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Нож, с которым мужчина напал на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 6 июн – РИА Новости. Мужчина, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.
По версии следствия, инцидент произошел в четверг вечером на детской площадке вблизи домов по улице Вильского в Красноярске. Потерпевший, разговаривая по телефону, проходил по тротуару, когда подозреваемый беспричинно напал на него с кухонным ножом. В результате нападения потерпевший получил не менее двух ударов в область лица и шеи.
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"Потерпевший пытался обороняться и смог убежать, однако нападавший продолжал его преследовать. Мужчине удалось спрятаться в торговом павильоне и вызвать экстренные службы. Очевидцы обезоружили нападавшего. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали его на месте происшествия", - говорится в сообщении регионального СК.
В СУСК уточняют, что, по предварительным данным, подозреваемый страдает психическим расстройством и состоит на учете у психиатра. Следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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