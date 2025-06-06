В Красноярске неадекватный мужчина напал с ножом на прохожего
В Красноярске мужчина с психическим расстройством напал с ножом на прохожего
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramНож, с которым мужчина напал на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске
Нож, с которым мужчина напал на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 6 июн – РИА Новости. Мужчина, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на прохожего во дворе жилых домов в Красноярске, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.
По версии следствия, инцидент произошел в четверг вечером на детской площадке вблизи домов по улице Вильского в Красноярске. Потерпевший, разговаривая по телефону, проходил по тротуару, когда подозреваемый беспричинно напал на него с кухонным ножом. В результате нападения потерпевший получил не менее двух ударов в область лица и шеи.
"Потерпевший пытался обороняться и смог убежать, однако нападавший продолжал его преследовать. Мужчине удалось спрятаться в торговом павильоне и вызвать экстренные службы. Очевидцы обезоружили нападавшего. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали его на месте происшествия", - говорится в сообщении регионального СК.
В СУСК уточняют, что, по предварительным данным, подозреваемый страдает психическим расстройством и состоит на учете у психиатра. Следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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