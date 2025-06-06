https://ria.ru/20250606/kostin-2021349781.html

Как оборотни в погонах убили звезду советского кино Владимира Костина

Как оборотни в погонах убили звезду советского кино Владимира Костина - РИА Новости, 06.06.2025

Как оборотни в погонах убили звезду советского кино Владимира Костина

Он играл героев, которых обожала вся страна, но в феврале 1975 года его жизнь оборвали те, кто должен был ее защищать. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:56:00+03:00

2025-06-06T19:56:00+03:00

2025-06-06T19:56:00+03:00

ленинград

голливуд

кронштадт

элизабет тейлор

владимир костин

ленфильм

вгик

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Он играл героев, которых обожала вся страна, но в феврале 1975 года его жизнь оборвали те, кто должен был ее защищать. Официальная версия о "сердечном приступе" рассыпалась при первом осмотре. Судмедэксперт зафиксировал "травмы, несовместимые с жизнью". Однако правду пытались замять — даже часы, подаренные женой, исчезли бесследно. Только вмешательство коллег с "Ленфильма" и звезд Голливуда Элизабет Тейлор и Джейн Фонды заставило систему осудить убийц . История, которая обнажила жестокость "оборотней" и навсегда изменила жизнь беременной вдовы Владимира Костина.Талантлив с малых летВладимир Костин родился 13 января 1939 года в Кронштадте на острове Котлин. Его отец работал музыкантом-баянистом в ансамбле Краснознаменного Балтийского Флота, а мать занималась домашними делами.Уже в школе мальчик увлекся театром. Он начал посещать Театр юного творчества, который стал известен в послевоенном Ленинграде. Там раскрылись его актерские способности. Владимир быстро вошел в театральную труппу, исполняя ведущие роли в спектаклях. Именно там его заметил режиссер Ян Фрид, пригласивший на роль Вадима Шмелева в фильме "Дорога правды", который вышел на экраны в 1956 году. Позже Костин поступил во ВГИК.После окончания ВГИКа Костин пришел работать на студию "Ленфильм". Хотя больших ролей ему не давали, он успешно проявил себя и в небольших ролях, снявшись в таких картинах, как "Непоседы", "Внимание, цунами!", "Опасные гастроли" и "Старая, старая сказка". Настоящую популярность ему принес фильм "Морской характер", где его партнером был Николай Крючков. История о героических защитниках Одессы тронула зрителей, а созданный Костиным образ матроса Соловья получился настолько правдивым и искренним, что был высоко оценен как специалистами, так и публикой.Попытки построить личное счастье обернулось трагедиейПервый брак Костина оказался неудачным и продлился всего пять лет. Несмотря на рождение дочери, сохранить семью не удалось. Со своей второй женой, Валентиной, он познакомился на съемках фильма "Снегурочка", где она исполнила эпизодическую роль. 15 августа 1969 года они поженились и прожили в гармонии шесть лет, пока не произошла трагедия, которая изменила их жизни.Костин был очень рад, когда узнал о беременности Валентины. Он заботился о ней и строил планы на будущее. Но 1 февраля 1975 года, возвращаясь домой из гостей в хорошем настроении, он попал в неприятную ситуацию. Его друг, Николай Федорцов, заранее оплатил таксисту поездку, чтобы избежать проблем в пути, но это стало причиной последующих событий.Костин уснул в машине, а таксист, движимый жадностью, подобрал еще одного пассажира, чтобы заработать больше. Когда они прибыли по адресу, таксист потребовал повторной оплаты. Это была обычная жадность и попытка воспользоваться клиентом, который не контролировал ситуацию из-за выпитого алкоголя.Костин, однако, помнил о том, что проезд уже был оплачен, и отказался платить. Таксист начал скандалить, и в конфликт вмешался второй пассажир, оказавшийся милиционером в гражданской одежде. Он предложил всем отправиться в отделение для разрешения спора, что было разумным шагом для охраны порядка. Но именно на этом этапе соблюдение закона закончилось.Печально известное отделениеСорок второе отделение милиции в Ленинграде имело печальную репутацию. Говорили, что сотрудники там не столько охраняют порядок, сколько занимаются вымогательством и даже грабежом, прикрываясь служебными полномочиями.Владимира Костина привели в отделение, где у него нашли бумажник и часы, подаренные супругой. Актер отказался отдать часы, что вызвало ярость милиционеров, и они его жестоко избили. В результате он скончался, и когда приехала скорая, врачи не смогли помочь.Друзья Костина, прибывшие в отделение, получили информацию о том, что актер умер от сердечного приступа из-за алкоголя и нервного перенапряжения, хотя ему было всего 36 лет."Врач вышел со свидетельством, и краем глаза я увидела милиционеров, стоящих неподалеку, — вспоминала вдова Костина, — они тоже ждали заключения. "Как же так, такой молодой, здоровый, спортсмен, и вдруг сердечный приступ?!" — сказали друзья Володи""А кто вам сказал, что сердце? Он умер от травм, несовместимых с жизнью. Его жестоко избили", — ответил судмедэксперт.После этих слов милиционеры стали настаивать, чтобы документ отдали им."Но эксперт сунул свидетельство мне. Я слышала, что вскоре его уволили", — вспоминала вдова Костина.Избежать огласки не удалось. Директор "Ленфильма" Виктор Блинов обратился к своему знакомому, начальнику ГУВД Владимиру Кокушкину, чтобы добиться расследования. Поддержку делу оказали актрисы Элизабет Тейлор и Джейн Фонда, находившиеся в Ленинграде на съемках фильма "Синяя птица". В результате подозреваемые были привлечены к суду, который состоялся в конце февраля.Появилась свидетельница Тамара Яковлева, которая рассказала, что пришла в отделение за друзьями и видела, как мужчина в дорогой дубленке, Владимир Костин, у которого отобрали кошелек и паспорт, громко возражал, когда милиционеры пытались снять его часы, подаренные женой. Его отвели в другую комнату и жестоко избили. По словам Яковлевой, избивали не только трое осужденных милиционеров, а почти все присутствующие в отделении. Она слышала крики актера и, несмотря на угрозы, не отказалась от своих показаний.Адвокат отказался защищать вдову Костина. Валентина, находившаяся на восьмом месяце беременности, сама зачитала обвинительную речь, проявив невероятную стойкость, что поразило всех в зале суда. Ее речь была записана журналистом и опубликована во французском журнале "Континент".Суд приговорил милиционеров к 11, 10 и 9 годам лишения свободы. Однако судьба распорядилась иначе. Милиционер, из-за которого Костин попал в отделение, вскоре погиб при загадочных обстоятельствах в тюрьме. Другой — пропал без вести после освобождения, а таксист, потребовавший с актера двойную оплату, погиб в ДТП через год после суда.Дочь Владимира Костина родилась через полтора месяца после его убийства и никогда не видела отца, но была очень на него похожа и унаследовала его жизнерадостный характер. Спустя годы вдова Валентина с теплотой листала семейный альбом, особенно дорожа фотографией с актером в гриме из фильма "Морской характер"."Смеялись тогда, говорили: мы как дедушка с внучкой, Володя выглядит на много лет меня старше. Мол, будем на пенсии вспоминать. А оказалось все по-другому. Теперь на много лет старше его я... Наверное, такая большая любовь не бывает долгой, мы не представляли жизни друг без друга. И в редкие моменты расставания без конца переписывались. Даже друзья не воспринимали нас по отдельности", — вспоминала Костина."Моя милиция меня бережет" — этот советский лозунг стал горькой насмешкой для семьи Владимира Костина. Когда актера, кричавшего "Я артист!", забили насмерть в отделении, его беременная жена Валентина не получила даже извинений только угрозы и украденные часы на память. Но правда вырвалась наружу. Эксперт, рискнувший сказать, что Костина "жестоко избили", журналисты "Ленфильма" и даже голливудские актрисы потребовали справедливости. История, которая показала, что настоящие "оборотни" носили не маски, а погоны.

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ленинград, голливуд, кронштадт, элизабет тейлор, владимир костин, ленфильм, вгик