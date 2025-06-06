https://ria.ru/20250606/kosmos-2021226895.html

Миссия по прилунению Resilience завершилась неудачей

Миссия по прилунению Resilience завершилась неудачей - РИА Новости, 06.06.2025

Миссия по прилунению Resilience завершилась неудачей

Миссия по прилунению модуля Resilience японской компании ispace завершилась неудачей, подтвердил в ходе пресс-конференции глава компании Такэси Хакамада. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:32:00+03:00

2025-06-06T06:32:00+03:00

2025-06-06T06:32:00+03:00

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ТОКИО, 6 июн – РИА Новости. Миссия по прилунению модуля Resilience японской компании ispace завершилась неудачей, подтвердил в ходе пресс-конференции глава компании Такэси Хакамада. Запуск модуля Resilience, который также известен как Hakuto-R, был произведен 15 января из космического центра имени Кеннеди в американской Флориде. Он должен был совершить прилунение в 22.17 мск четверга. Модуль должен был доставить на Луну пятикилограммовый луноход Tenacious, электролизер для проверки способности вырабатывать водород и кислород из воды на Луне, модуль выращивания водорослей, которые рассматриваются как потенциальный источник пищи в будущем, а также зонд для изучения дальнего космоса. "Основываясь на данных, доступных нам сейчас, мы смогли подтвердить следующее. Происходили задержки с получением актуальных данных на установленном на модуле лазерном дальномере. В результате модуль не смог совершить эффективное снижение и достичь необходимой скорости для запланированного прилунения. На основании этих данных мы предполагаем, что модуль совершил жесткую посадку на Луну", - говорится в пресс-релизе ispace. Также отмечается, что после того, как связь с модулем была потеряна, центр управления направил команду на перезагрузку, но связь все равно не была установлена. "По состоянию на 8.00 пятницы по японскому времени (02.00 мск), центр управления пришел к выводу, что связь с модулем вряд ли будет установлена, поэтому успех миссии более недостижим. Было принято решение объявить миссию завершенной", - отмечается в документе. Этот вывод подтвердил на пресс-конференции и глава компании ispace. "Можно с уверенностью предположить, что посадка была неудачной", - отметил он. Прилунение модуля Hakuto-R стало второй попыткой компании ispace. Первая состоялось в апреле 2023 года, но тогда вскоре после начала прилунения связь с модулем была утеряна, и разработчики сообщили о вероятном крушении аппарата. Затем они пришли к выводу, что модуль разбился о поверхность Луны из-за неверной оценки высоты.

https://ria.ru/20250304/voskhod-2002887760.html

https://ria.ru/20250424/uchenyj-2013107179.html

https://ria.ru/20250311/nokia-2004393823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, луна, флорида