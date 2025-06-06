https://ria.ru/20250606/konflikt-2021277927.html

Опрос показал отношение американцев к конфликту Трампа и Маска

Опрос показал отношение американцев к конфликту Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025

Опрос показал отношение американцев к конфликту Трампа и Маска

Большинство американцев заявили, что не поддержали бы ни одну из сторон в конфликте президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, следует из... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:50:00+03:00

2025-06-06T11:50:00+03:00

2025-06-06T11:50:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

конфликт трампа и маска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_0:259:3788:2389_1920x0_80_0_0_2e828038959960edc16e551eaa75d7b9.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство американцев заявили, что не поддержали бы ни одну из сторон в конфликте президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, следует из результатов опроса компании YouGov. Согласно опросу, 52% респондентов заявили, что не поддержали бы ни одну из сторон. Сторону Трампа заняли бы 28% опрошенных, а Маска - лишь 8%. Еще 11% не определились. Доля сторонников Республиканской партии, заявивших о поддержке Трампа, составила 71%, а Маска - 6%. Среди сторонников Демократической партии о своей симпатии главе Белого дома заявили лишь 4%, при этом в пользу Маска высказались 11%. О том, что они не поддержат ни Трампа, ни Маска, заявили 80% сторонников демократов и 12% сторонников республиканцев. Опрос был проведен 6 июня среди 3812 взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса не приводится. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250606/fanaty-2021214305.html

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска