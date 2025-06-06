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Опрос показал отношение американцев к конфликту Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025
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11:50 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/konflikt-2021277927.html
Опрос показал отношение американцев к конфликту Трампа и Маска
Опрос показал отношение американцев к конфликту Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025
Опрос показал отношение американцев к конфликту Трампа и Маска
Большинство американцев заявили, что не поддержали бы ни одну из сторон в конфликте президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, следует из... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:50:00+03:00
2025-06-06T11:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство американцев заявили, что не поддержали бы ни одну из сторон в конфликте президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, следует из результатов опроса компании YouGov. Согласно опросу, 52% респондентов заявили, что не поддержали бы ни одну из сторон. Сторону Трампа заняли бы 28% опрошенных, а Маска - лишь 8%. Еще 11% не определились. Доля сторонников Республиканской партии, заявивших о поддержке Трампа, составила 71%, а Маска - 6%. Среди сторонников Демократической партии о своей симпатии главе Белого дома заявили лишь 4%, при этом в пользу Маска высказались 11%. О том, что они не поддержат ни Трампа, ни Маска, заявили 80% сторонников демократов и 12% сторонников республиканцев. Опрос был проведен 6 июня среди 3812 взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса не приводится. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250606/fanaty-2021214305.html
https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска
Опрос показал отношение американцев к конфликту Трампа и Маска

YouGov: 52% американцев не поддержали ни одну из сторон конфликта Трампа и Маска

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство американцев заявили, что не поддержали бы ни одну из сторон в конфликте президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, следует из результатов опроса компании YouGov.
Согласно опросу, 52% респондентов заявили, что не поддержали бы ни одну из сторон. Сторону Трампа заняли бы 28% опрошенных, а Маска - лишь 8%. Еще 11% не определились.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В США фанатам Маска посоветовали отправляться в подвалы
Вчера, 02:47
Доля сторонников Республиканской партии, заявивших о поддержке Трампа, составила 71%, а Маска - 6%. Среди сторонников Демократической партии о своей симпатии главе Белого дома заявили лишь 4%, при этом в пользу Маска высказались 11%. О том, что они не поддержат ни Трампа, ни Маска, заявили 80% сторонников демократов и 12% сторонников республиканцев.
Опрос был проведен 6 июня среди 3812 взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса не приводится.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскКонфликт Трампа и Маска
 
 
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