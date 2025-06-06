https://ria.ru/20250606/kompanii-2021356743.html
Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний
Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний - РИА Новости, 06.06.2025
Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний
Банк России следит за финансовым состоянием предприятий в разных отраслях, ситуация остается устойчивой, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:10:00+03:00
2025-06-06T16:10:00+03:00
2025-06-06T16:10:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
ключевая ставка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406511_0:76:3506:2048_1920x0_80_0_0_8af8fe8355b5f4a6651a8af67149bad9.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк России следит за финансовым состоянием предприятий в разных отраслях, ситуация остается устойчивой, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Что касается анализа ситуации в разных предприятиях в разных отраслях, безусловно, мы мониторим эту ситуацию... Но рисков финансовой стабильности, рисков серьезного ухудшения или снижения системной устойчивости предприятий реального сектора мы не видим. Это не было каким-то отдельным фактором для принятия нами решения (по ключевой ставке - ред.), потому что в целом ситуация с финансовым состоянием компаний остается устойчивой", - сказала Набиуллина.
https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406511_775:0:3506:2048_1920x0_80_0_0_724c58309dbd24904bd54da53cbfd176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, ключевая ставка, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Ключевая ставка, Россия
Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний
Набиуллина назвала ситуацию с финансовым состоянием компаний в РФ устойчивой