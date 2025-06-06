https://ria.ru/20250606/kompanii-2021356743.html

Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний

Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний - РИА Новости, 06.06.2025

Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний

Банк России следит за финансовым состоянием предприятий в разных отраслях, ситуация остается устойчивой, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:10:00+03:00

2025-06-06T16:10:00+03:00

2025-06-06T16:10:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

ключевая ставка

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк России следит за финансовым состоянием предприятий в разных отраслях, ситуация остается устойчивой, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Что касается анализа ситуации в разных предприятиях в разных отраслях, безусловно, мы мониторим эту ситуацию... Но рисков финансовой стабильности, рисков серьезного ухудшения или снижения системной устойчивости предприятий реального сектора мы не видим. Это не было каким-то отдельным фактором для принятия нами решения (по ключевой ставке - ред.), потому что в целом ситуация с финансовым состоянием компаний остается устойчивой", - сказала Набиуллина.

https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, ключевая ставка, россия