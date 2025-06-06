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Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний - РИА Новости, 06.06.2025
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16:10 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/kompanii-2021356743.html
Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний
Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний - РИА Новости, 06.06.2025
Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний
Банк России следит за финансовым состоянием предприятий в разных отраслях, ситуация остается устойчивой, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:10:00+03:00
2025-06-06T16:10:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк России следит за финансовым состоянием предприятий в разных отраслях, ситуация остается устойчивой, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Что касается анализа ситуации в разных предприятиях в разных отраслях, безусловно, мы мониторим эту ситуацию... Но рисков финансовой стабильности, рисков серьезного ухудшения или снижения системной устойчивости предприятий реального сектора мы не видим. Это не было каким-то отдельным фактором для принятия нами решения (по ключевой ставке - ред.), потому что в целом ситуация с финансовым состоянием компаний остается устойчивой", - сказала Набиуллина.
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экономика, эльвира набиуллина, ключевая ставка, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Ключевая ставка, Россия
Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний

Набиуллина назвала ситуацию с финансовым состоянием компаний в РФ устойчивой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк России следит за финансовым состоянием предприятий в разных отраслях, ситуация остается устойчивой, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается анализа ситуации в разных предприятиях в разных отраслях, безусловно, мы мониторим эту ситуацию... Но рисков финансовой стабильности, рисков серьезного ухудшения или снижения системной устойчивости предприятий реального сектора мы не видим. Это не было каким-то отдельным фактором для принятия нами решения (по ключевой ставке - ред.), потому что в целом ситуация с финансовым состоянием компаний остается устойчивой", - сказала Набиуллина.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
4 июня, 14:39
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаКлючевая ставкаРоссия
 
 
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