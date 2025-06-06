https://ria.ru/20250606/kndr-2021212388.html

Перевернувшийся в КНДР эсминец вернули в вертикальное положение

Перевернувшийся в КНДР эсминец вернули в вертикальное положение - РИА Новости, 06.06.2025

Перевернувшийся в КНДР эсминец вернули в вертикальное положение

Эсминец, который перевернулся в КНДР во время церемонии спуска на воду, удалось вернуть в вертикальное положение, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T02:05:00+03:00

2025-06-06T02:05:00+03:00

2025-06-06T05:36:00+03:00

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кндр (северная корея)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Эсминец, который перевернулся в КНДР во время церемонии спуска на воду, удалось вернуть в вертикальное положение, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на доклад ремонтной группы. Ранее ЦТАК сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Группа по содействию восстановлению сообщила, что в начале июня восстановила равновесие корабля. В четверг он был спущен на воду и пришвартован к причалу. Группа специалистов перепроверит состояние корпуса эсминца в целом, после чего начнется следующий этап восстановительных работ, которые пройдут в сухом доке Раджинского судоремонтного завода в течение 7-10 дней. Секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён, который руководит работой группы по содействию восстановлению на месте, подчеркнул, что полное восстановление эсминца будет непременно завершено до созыва XII Пленума ЦК партии восьмого созыва.Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее назвал причиной инцидента "преступную халатность" и предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.

https://ria.ru/20250525/kndr-2018931877.html

https://ria.ru/20250522/kndr-2018393200.html

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Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея), ким чен ын