Перевернувшийся в КНДР эсминец вернули в вертикальное положение
Перевернувшийся в КНДР во время спуска эсминец вернули в вертикальное положение
© Фото : Open Source Centre/XАвария с эсминцем в порту Чхончжин, КНДР
© Фото : Open Source Centre/X
Авария с эсминцем в порту Чхончжин, КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Эсминец, который перевернулся в КНДР во время церемонии спуска на воду, удалось вернуть в вертикальное положение, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на доклад ремонтной группы.
Ранее ЦТАК сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин.
Группа по содействию восстановлению сообщила, что в начале июня восстановила равновесие корабля. В четверг он был спущен на воду и пришвартован к причалу.
Группа специалистов перепроверит состояние корпуса эсминца в целом, после чего начнется следующий этап восстановительных работ, которые пройдут в сухом доке Раджинского судоремонтного завода в течение 7-10 дней.
Секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён, который руководит работой группы по содействию восстановлению на месте, подчеркнул, что полное восстановление эсминца будет непременно завершено до созыва XII Пленума ЦК партии восьмого созыва.
Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее назвал причиной инцидента "преступную халатность" и предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.