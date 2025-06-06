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В Сочи прошла церемония открытия "Евразия-Кинофеста" - РИА Новости, 06.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:54 06.06.2025 (обновлено: 22:45 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/kinofest-2021437690.html
В Сочи прошла церемония открытия "Евразия-Кинофеста"
В Сочи прошла церемония открытия "Евразия-Кинофеста" - РИА Новости, 06.06.2025
В Сочи прошла церемония открытия "Евразия-Кинофеста"
В Сочи прошла церемония открытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T21:54:00+03:00
2025-06-06T22:45:00+03:00
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СОЧИ, 6 июн — РИА Новости. В Сочи прошла церемония открытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", передает корреспондент РИА Новости. На сцене Летнего театра парка имени Фрунзе представили авторов полнометражных, короткометражных и документальных фильмов. Объявление имен режиссеров гости встречали бурными овациями. Зрителей ждут семь дней кинематографического путешествия по странам Евразии и других континентов, представленных на фестивале. "Все хотят в своих странах смотреть свое кино. Свое кино, которое основывается на ценностях, которые мы в мире определяем. Свое кино, которое определяет и переживание, и страх, и, конечно же, самые светлые чувства. &lt;...&gt; И скажу вам так, это нас действительно сделало ближе, это нас сделало еще на один шаг ближе к своей истории. &lt;...&gt; Наша миссия — продвижение традиционной ценности и лучшего будущего. Того будущего, которое мы желаем своим детям, будущим поколениям и всей планете", — сказала Председатель совета АНО "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова в приветственном слове.По мнению президента фестиваля Джаника Файзиева, кино способствует диалогу между людьми и помогает находить общий язык. В 2025-м в мероприятии участвует почти вдвое больше фильмов, чем в прошлом году, и это подчеркивает рост интереса к культурному обмену между стран, отметил он. Церемонию открытия фестиваля также посетила член попечительского совета АНО "Евразия", главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Мне кажется, что (этот фестиваль. — Прим. ред.) шанс всем нам, людям, родившимся в одной стране, по крайней мере, мое поколение, в Советском Союзе. Этот фестиваль — еще один шанс, замечательный шанс встретиться, напомнить друг другу, что мы есть, напомнить, что нас многое связывает, в том числе и общий когда-то кинематограф, и общая когда-то культура", — сказала она РИА Новости перед началом мероприятия. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходит с 6 по 13 июня в Сочи. На нем покажут документальные и художественные фильмы из более чем 25 стран. Жюри по итогам выберут авторов лучших картин, чтобы вручить символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента — статуэтку "Евразия". Церемония закрытия состоится в 19:00 13 июня в Летнем театре. "Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, цель которого — пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
https://ria.ru/20250606/simonyan-2021434372.html
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II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" в Сочи
На фестивале представят фильмы из более чем 25 стран, в конкурсной программе 53 картины. Продлится киносмотр до 13 июня. Церемонию открытия посетила Маргарита Симоньян, которая отметила, что этот фестиваль - "еще один шанс напомнить друг другу, что нас многое связывает". Я надеюсь, что все получат удовольствие, потому что идея эта замечательная, прекрасная. Объединить все евразийское пространство языком кино, языком творчества, добра, созидания. Это настолько про то, что любит мой муж Тигран
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сочи, россия, в мире, кино, кино и сериалы, маргарита симоньян, госдума рф, евразия
Культура, Сочи, Россия, В мире, кино, Кино и сериалы, Маргарита Симоньян, Госдума РФ, Евразия
В Сочи прошла церемония открытия "Евразия-Кинофеста"

В Сочи прошла церемония открытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест"

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СОЧИ, 6 июн — РИА Новости. В Сочи прошла церемония открытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", передает корреспондент РИА Новости.
На сцене Летнего театра парка имени Фрунзе представили авторов полнометражных, короткометражных и документальных фильмов. Объявление имен режиссеров гости встречали бурными овациями. Зрителей ждут семь дней кинематографического путешествия по странам Евразии и других континентов, представленных на фестивале.
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"Все хотят в своих странах смотреть свое кино. Свое кино, которое основывается на ценностях, которые мы в мире определяем. Свое кино, которое определяет и переживание, и страх, и, конечно же, самые светлые чувства. <...> И скажу вам так, это нас действительно сделало ближе, это нас сделало еще на один шаг ближе к своей истории. <...> Наша миссия — продвижение традиционной ценности и лучшего будущего. Того будущего, которое мы желаем своим детям, будущим поколениям и всей планете", — сказала Председатель совета АНО "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова в приветственном слове.
По мнению президента фестиваля Джаника Файзиева, кино способствует диалогу между людьми и помогает находить общий язык. В 2025-м в мероприятии участвует почти вдвое больше фильмов, чем в прошлом году, и это подчеркивает рост интереса к культурному обмену между стран, отметил он.
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Церемонию открытия фестиваля также посетила член попечительского совета АНО "Евразия", главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"Мне кажется, что (этот фестиваль. — Прим. ред.) шанс всем нам, людям, родившимся в одной стране, по крайней мере, мое поколение, в Советском Союзе. Этот фестиваль — еще один шанс, замечательный шанс встретиться, напомнить друг другу, что мы есть, напомнить, что нас многое связывает, в том числе и общий когда-то кинематограф, и общая когда-то культура", — сказала она РИА Новости перед началом мероприятия.
Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходит с 6 по 13 июня в Сочи. На нем покажут документальные и художественные фильмы из более чем 25 стран. Жюри по итогам выберут авторов лучших картин, чтобы вручить символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента — статуэтку "Евразия". Церемония закрытия состоится в 19:00 13 июня в Летнем театре.

I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Тогда его посетили более десяти тысяч человек.

"Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, цель которого — пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
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