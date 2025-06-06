https://ria.ru/20250606/kiev-2021238243.html

В Киеве более двух тысяч квартир остались без света

В Киеве более двух тысяч квартир остались без света - РИА Новости, 06.06.2025

В Киеве более двух тысяч квартир остались без света

Более 2 тысяч квартир остались без света на левом, восточном берегу Киева, сообщили в Киевской городской государственной администрации. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:55:00+03:00

2025-06-06T08:55:00+03:00

2025-06-06T09:06:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч квартир остались без света на левом, восточном берегу Киева, сообщили в Киевской городской государственной администрации. "На данный момент без электроснабжения остаются 2167 квартир на левом берегу столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Как уточнили городские власти, подачу электроэнергии планируют восстановить в течение суток.

https://ria.ru/20250606/povrezhdenie-2021237240.html

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