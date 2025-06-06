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В Киеве более двух тысяч квартир остались без света - РИА Новости, 06.06.2025
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08:55 06.06.2025 (обновлено: 09:06 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/kiev-2021238243.html
В Киеве более двух тысяч квартир остались без света
В Киеве более двух тысяч квартир остались без света - РИА Новости, 06.06.2025
В Киеве более двух тысяч квартир остались без света
Более 2 тысяч квартир остались без света на левом, восточном берегу Киева, сообщили в Киевской городской государственной администрации. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:55:00+03:00
2025-06-06T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч квартир остались без света на левом, восточном берегу Киева, сообщили в Киевской городской государственной администрации. "На данный момент без электроснабжения остаются 2167 квартир на левом берегу столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Как уточнили городские власти, подачу электроэнергии планируют восстановить в течение суток.
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киев, в мире
Киев, В мире
В Киеве более двух тысяч квартир остались без света

На левом и восточном берегу Киева остались без света 2167 квартир

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч квартир остались без света на левом, восточном берегу Киева, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"На данный момент без электроснабжения остаются 2167 квартир на левом берегу столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Как уточнили городские власти, подачу электроэнергии планируют восстановить в течение суток.
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