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Россия готова помочь другим странам создать индустрию кибербезопасности - РИА Новости, 06.06.2025
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11:39 06.06.2025 (обновлено: 12:16 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/kiberbezopasnost-2021276029.html
Россия готова помочь другим странам создать индустрию кибербезопасности
Россия готова помочь другим странам создать индустрию кибербезопасности - РИА Новости, 06.06.2025
Россия готова помочь другим странам создать индустрию кибербезопасности
Российские компании могут помочь другим странам не только на уровне решений и продуктов, но и в создании суверенной индустрии кибербезопасности, сообщил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:39:00+03:00
2025-06-06T12:16:00+03:00
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Российские компании могут помочь другим странам не только на уровне решений и продуктов, но и в создании суверенной индустрии кибербезопасности, сообщил сооснователь фонда развития результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Я бы хотел еще раз обратить внимание, что мы можем помогать на уровне технических решений, конкретных продуктов, но все-таки мы можем помочь, как индустрии создать свою суверенную индустрию (кибербезопасности - ред.) для наших друзей", - сказал Максимов во время выступления на Global Digital Forum, который проходит в рамках ЦИПР-2025. Несмотря на глобальную кооперацию в цифровом мире, индустрия кибербезопасности должна быть суверенной, считает он. У государств должны быть свои продукты, свои технологии, свои белые хакеры, свои специалисты, своя система измерения. "России пришлось во многом восстанавливать вот этот суверенитет в горячем режиме. У всех в мире сейчас есть возможность строить это в более спокойном режиме. Мы готовы поделиться нашим опытом, есть конкретные вещи, с которыми мы можем вам помочь", - добавил Максимов.
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технологии, юрий максимов, ципр-2025, россия
Технологии, Юрий Максимов, ЦИПР-2025, Россия
Россия готова помочь другим странам создать индустрию кибербезопасности

Максимов: компании из РФ помогут создать суверенную индустрию кибербезопасности

© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Российские компании могут помочь другим странам не только на уровне решений и продуктов, но и в создании суверенной индустрии кибербезопасности, сообщил сооснователь фонда развития результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов.
"Я бы хотел еще раз обратить внимание, что мы можем помогать на уровне технических решений, конкретных продуктов, но все-таки мы можем помочь, как индустрии создать свою суверенную индустрию (кибербезопасности - ред.) для наших друзей", - сказал Максимов во время выступления на Global Digital Forum, который проходит в рамках ЦИПР-2025.
Несмотря на глобальную кооперацию в цифровом мире, индустрия кибербезопасности должна быть суверенной, считает он. У государств должны быть свои продукты, свои технологии, свои белые хакеры, свои специалисты, своя система измерения.
"России пришлось во многом восстанавливать вот этот суверенитет в горячем режиме. У всех в мире сейчас есть возможность строить это в более спокойном режиме. Мы готовы поделиться нашим опытом, есть конкретные вещи, с которыми мы можем вам помочь", - добавил Максимов.
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