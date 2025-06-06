https://ria.ru/20250606/kiberbezopasnost-2021276029.html

Россия готова помочь другим странам создать индустрию кибербезопасности

Россия готова помочь другим странам создать индустрию кибербезопасности - РИА Новости, 06.06.2025

Россия готова помочь другим странам создать индустрию кибербезопасности

Российские компании могут помочь другим странам не только на уровне решений и продуктов, но и в создании суверенной индустрии кибербезопасности, сообщил... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:39:00+03:00

2025-06-06T11:39:00+03:00

2025-06-06T12:16:00+03:00

технологии

юрий максимов

ципр-2025

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Российские компании могут помочь другим странам не только на уровне решений и продуктов, но и в создании суверенной индустрии кибербезопасности, сообщил сооснователь фонда развития результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Я бы хотел еще раз обратить внимание, что мы можем помогать на уровне технических решений, конкретных продуктов, но все-таки мы можем помочь, как индустрии создать свою суверенную индустрию (кибербезопасности - ред.) для наших друзей", - сказал Максимов во время выступления на Global Digital Forum, который проходит в рамках ЦИПР-2025. Несмотря на глобальную кооперацию в цифровом мире, индустрия кибербезопасности должна быть суверенной, считает он. У государств должны быть свои продукты, свои технологии, свои белые хакеры, свои специалисты, своя система измерения. "России пришлось во многом восстанавливать вот этот суверенитет в горячем режиме. У всех в мире сейчас есть возможность строить это в более спокойном режиме. Мы готовы поделиться нашим опытом, есть конкретные вещи, с которыми мы можем вам помочь", - добавил Максимов.

https://ria.ru/20250526/putin-2019171567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, юрий максимов, ципр-2025, россия