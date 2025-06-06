https://ria.ru/20250606/khinshteyn-2021445755.html

В Курской области сбили несколько беспилотников ВСУ

В Курской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025

В Курской области сбили несколько беспилотников ВСУ

ПВО сбила несколько вражеских БПЛА над Курской областью, есть повреждения на территории местного предприятия, пострадавших нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T23:32:00+03:00

2025-06-06T23:32:00+03:00

2025-06-06T23:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

россия

александр хинштейн

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПВО сбила несколько вражеских БПЛА над Курской областью, есть повреждения на территории местного предприятия, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Наша система ПВО сбила несколько вражеских беспилотников над Курской областью. В результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО "Грибная радуга"... К счастью, погибших и пострадавших нет", - написал он.Также вблизи города Щигров после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, оно было оперативно потушено. "Уважаемые жители, враг наносит подлые удары по нашим мирным городам и сёлам. Пожалуйста, будьте крайне внимательные и соблюдайте все меры безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, александр хинштейн