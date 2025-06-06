https://ria.ru/20250606/kemerovo-2021350790.html

В Кемерово арестовали мужчину, устроившего скандал в супермаркете

В Кемерово арестовали мужчину, устроившего скандал в супермаркете - РИА Новости, 06.06.2025

В Кемерово арестовали мужчину, устроившего скандал в супермаркете

Жителя города Кемерово, устроившего скандал со стрельбой из сигнального пистолета и распылившего газ из баллончика в супермаркете, арестовали на 5 суток, также... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:50:00+03:00

2025-06-06T15:50:00+03:00

2025-06-06T15:50:00+03:00

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Жителя города Кемерово, устроившего скандал со стрельбой из сигнального пистолета и распылившего газ из баллончика в супермаркете, арестовали на 5 суток, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. В четверг около 19.30 (15.30 мск) в дежурную часть отдела полиции "Ленинский" по городу Кемерово поступило сообщение о конфликтной ситуации в супермаркете, расположенном на проспекте Октябрьском. По указанному адресу были направлены группа немедленного реагирования и экипаж патрульно-постовой. Зачинщик конфликта был задержан и доставлен в отдел полиции. Полицейские выяснили, что 44-летний посетитель был в магазине со знакомыми. Фиксируя свои действия на видео для размещения в соцсетях, на кассе они предъявили для оплаты товара "существенно поврежденную купюру", банкноту не приняли, и мужчина спровоцировал конфликтную ситуацию. Отмечается, что данный покупатель вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Сотрудник супермаркета нажала "тревожную кнопку", и вскоре на место прибыл работник частной охранной организации, который потребовал от дебошира прекратить конфликт и покинуть магазин. "В ходе словесного конфликта нарушитель достал из сумки сигнальный пистолет и произвел выстрел в пол, а затем распылил газовый баллончик в сторону охранника", – сообщили в ведомстве. Сотрудники полиции составили в отношении дебошира протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", сигнальный пистолет и газовый баллончик изъяли. "Ленинским районным судом г. Кемерово мужчина признан виновным в совершении правонарушения. В качестве наказания ему назначено 5 суток административного ареста. Кроме того, в настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство", – добавили в полицейском главке.

https://ria.ru/20250529/arest-2019768874.html

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происшествия, кемерово, россия