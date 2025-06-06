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Фестиваль по триатлону состоится в Липецкой области в августе

Фестиваль по триатлону состоится в Липецкой области в августе - РИА Новости, 06.06.2025

Фестиваль по триатлону состоится в Липецкой области в августе

Спортивный фестиваль "Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113" пройдет в Липецке 9 и 10 августа 2025 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:20:00+03:00

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2025-06-06T16:20:00+03:00

липецкая область

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Спортивный фестиваль "Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113" пройдет в Липецке 9 и 10 августа 2025 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что все желающие смогут принять участие в триатлоне в командном формате. Командная эстафета – идеальное решение для спортсменов с разным уровнем подготовки и предпочтениями. Каждый участник команды из трех человек отвечает за один из этапов соревнования: плавание, велогонку или бег. По словам Артамонова, организаторы подготовили две дистанции: "Триатлон 113" и "Спринт". Первая включает в себя плавание на 1,9 километра на открытой воде, велосипедный заезд на 90 километров и забег на 21,1 километра. Вторая — плавание на 750 метров, велогонка на 20 километров и бег на пять километров. Их можно выбрать и для индивидуальной, и командной гонок. Также будет беговая эстафета для семей от трех человек. Трассы пройдут по центральным улицам города, набор высоты на одном круге составит 181 метр. "Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации. Триатлон – один из самых сложных видов спорта. Он требует выносливости и силы, а работа в команде добавляет еще больше энтузиазма. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250605/proforientatsiya-2021058762.html

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липецкая область, липецк, игорь артамонов