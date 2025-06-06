https://ria.ru/20250606/kaluga-2021224571.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:55:00+03:00
2025-06-06T05:55:00+03:00
2025-06-06T06:01:00+03:00
безопасность
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250606/saratov-2021223311.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга
Безопасность, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов