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В аппарате Григоренко рассказали о механизме по устранению нарушений фирм - РИА Новости, 06.06.2025
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13:34 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/instrument-2021311455.html
В аппарате Григоренко рассказали о механизме по устранению нарушений фирм
В аппарате Григоренко рассказали о механизме по устранению нарушений фирм - РИА Новости, 06.06.2025
В аппарате Григоренко рассказали о механизме по устранению нарушений фирм
Коммерческие и государственные компании в ряде отраслей, имеющие высокое социально-экономическое значение, теперь могут в течение 10 дней с момента выдачи... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:34:00+03:00
2025-06-06T13:34:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
экономика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Коммерческие и государственные компании в ряде отраслей, имеющие высокое социально-экономическое значение, теперь могут в течение 10 дней с момента выдачи предписания об устранении нарушений заключать с надзорными органами соглашения, чтобы производство не останавливалось, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Коммерческие и государственные организации могут заключать с контролирующими органами соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений. С момента заключения соглашения приостанавливается действие предписания об устранении выявленного нарушения. Соответствующее постановление подписано в правительстве. Данный инструмент направлен на снижение административной нагрузки на бизнес в рамках совершенствования контрольно-надзорной деятельности", - сообщили там. Отмечается, что для заключения соглашения организации разрабатывают проект программы устранения выявленных нарушений и предоставляют документы, подтверждающие, что для устранения нарушений нужны значительные временные, материальные затраты и капитальные вложения. "Сделать это необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения предписания. Подписанное соглашение проходит согласование с органами прокуратуры", - добавили в аппарате. Так, в числе организаций, которые могут ходатайствовать о заключении соглашения - госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также градообразующие и стратегические предприятия, организации оборонно-промышленного комплекса, предприятия в сфере ЖКХ, энергетики, связи, транспорта, сельского хозяйства и по производству лекарственных средств. Рассматривать ходатайства от организаций будут только по тем видам надзора, где контролируемыми лицами являются преимущественно организации, имеющие стратегическое или высокое социально-экономическое значение. "Механизм соглашений позволит не допускать ситуаций, когда административная ответственность за выявленное нарушение может повлечь остановку производства, сокращение сотрудников, уменьшение выпуска социально значимой продукции. Контрольные органы должны идти навстречу организациям, выстраивать с ними партнерские отношения. Особенно если устранение нарушений требует значительных финансовых и временных затрат, выделение дополнительных бюджетных средств", - прокомментировал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении его аппарата. В аппарате объяснили, что в случае заключения соглашения и вступления его в силу, предписание о выявленных нарушениях обязательных требований приостанавливается, после их устранения контролируемое лицо к административной ответственности не привлекается. Ходатайствовать можно по нарушениям, выявленным с 1 июня 2025 года. Отказывать будут по тем из них, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.
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россия, дмитрий григоренко, экономика
Россия, Дмитрий Григоренко, Экономика
В аппарате Григоренко рассказали о механизме по устранению нарушений фирм

Власти создали механизм устранения нарушений для фирм без остановки производства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Коммерческие и государственные компании в ряде отраслей, имеющие высокое социально-экономическое значение, теперь могут в течение 10 дней с момента выдачи предписания об устранении нарушений заключать с надзорными органами соглашения, чтобы производство не останавливалось, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«
"Коммерческие и государственные организации могут заключать с контролирующими органами соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений. С момента заключения соглашения приостанавливается действие предписания об устранении выявленного нарушения. Соответствующее постановление подписано в правительстве. Данный инструмент направлен на снижение административной нагрузки на бизнес в рамках совершенствования контрольно-надзорной деятельности", - сообщили там.
Отмечается, что для заключения соглашения организации разрабатывают проект программы устранения выявленных нарушений и предоставляют документы, подтверждающие, что для устранения нарушений нужны значительные временные, материальные затраты и капитальные вложения.
«
"Сделать это необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения предписания. Подписанное соглашение проходит согласование с органами прокуратуры", - добавили в аппарате.
Так, в числе организаций, которые могут ходатайствовать о заключении соглашения - госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также градообразующие и стратегические предприятия, организации оборонно-промышленного комплекса, предприятия в сфере ЖКХ, энергетики, связи, транспорта, сельского хозяйства и по производству лекарственных средств.
Рассматривать ходатайства от организаций будут только по тем видам надзора, где контролируемыми лицами являются преимущественно организации, имеющие стратегическое или высокое социально-экономическое значение.
«
"Механизм соглашений позволит не допускать ситуаций, когда административная ответственность за выявленное нарушение может повлечь остановку производства, сокращение сотрудников, уменьшение выпуска социально значимой продукции. Контрольные органы должны идти навстречу организациям, выстраивать с ними партнерские отношения. Особенно если устранение нарушений требует значительных финансовых и временных затрат, выделение дополнительных бюджетных средств", - прокомментировал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении его аппарата.
В аппарате объяснили, что в случае заключения соглашения и вступления его в силу, предписание о выявленных нарушениях обязательных требований приостанавливается, после их устранения контролируемое лицо к административной ответственности не привлекается. Ходатайствовать можно по нарушениям, выявленным с 1 июня 2025 года. Отказывать будут по тем из них, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.
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