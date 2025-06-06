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Инклюзивность в цифровой сфере обсудили на глобальном форуме

Инклюзивность в цифровой сфере обсудили на глобальном форуме - РИА Новости, 06.06.2025

Инклюзивность в цифровой сфере обсудили на глобальном форуме

Сессия "Инклюзия как новая норма. Открывая свободу цифрового мира" состоялась в рамках Глобального цифрового форума, ее организовали "Билайн" и "Альянс по... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:00:00+03:00

2025-06-06T16:00:00+03:00

2025-06-06T16:00:00+03:00

технологии

билайн

яндекс

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общество

компьютеры

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инклюзия

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сессия "Инклюзия как новая норма. Открывая свободу цифрового мира" состоялась в рамках Глобального цифрового форума, ее организовали "Билайн" и "Альянс по защите детей в цифровой среде", сообщает пресс-служба оператора.В обсуждении приняли участие заместитель генерального секретаря Международной ассоциации цифровой экономики iDEA Александр Титов, менеджер стратегических проектов в команде устойчивого развития "Яндекс" Василина Дрогичинская, основатель Digital Media Foundation Прабеш Субеди, президент OpenLink Group Милош Йованович, продюсер платформы цифровой грамотности для незрячих детей и подростков, куратор проектов Everland Дана Дрожжина."Цифровая инклюзия – это не просто социальная ответственность, а экономическая необходимость настоящего времени. По данным ВОЗ, 3,5 миллиарда людей нуждаются в ассистивных технологиях – это почти половина мира. Если мы не сделаем цифровую среду доступной, мы потеряем колоссальный человеческий и экономический потенциал", – заявила эксперт по устойчивому развитию "Билайна" Екатерина Каляева, ее слова приводит пресс-служба.Во время дискуссии эксперты обсудили вопросы создания инклюзивных цифровых продуктов и сервисов, преодоления цифрового неравенства и формирования открытого и доступного цифрового общества. Они затронули тему трансформации социальных и общественных институтов, образовательной среды под влиянием технологий, переосмысления природы человека и подходов к экономическим и социальным процессам, развития собственных технологий и снижение зависимости от иностранных решений."Технологии должны быть не просто удобными, но и универсальными. Например, наш голосовой помощник помогает не только сэкономить время, но и дает свободу людям с нарушениями зрения. Рынок ассистивных решений растет, и наша задача – делать их не эксклюзивом, а стандартом", – подчеркнула Дрогичинская.Также специалисты говорили о международном обмене опытом в теме инклюзии и движения к устойчивому будущему."Когда незрячий ребенок осваивает пользование мобильным телефоном или компьютером – это не просто навык, это билет в будущее. Наша платформа “билайндлядетей.рф” доказывает: ограничения – не в людях, а в среде. И технологии могут эти границы убрать", – отметила Дрожжина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, яндекс, вымпелком, общество, компьютеры, мобильные телефоны, инклюзия