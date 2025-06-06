https://ria.ru/20250606/ingushetiya-2021297208.html

В Назрани замдиректора школы обвинили в халатности из-за падения подъемника

В Назрани замдиректора школы обвинили в халатности из-за падения подъемника - РИА Новости, 06.06.2025

В Назрани замдиректора школы обвинили в халатности из-за падения подъемника

Прокуратура Назрани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замдиректора одной из школ, обвиняемого в халатности, из-за которой на... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:51:00+03:00

2025-06-06T12:51:00+03:00

2025-06-06T12:51:00+03:00

происшествия

назрань

россия

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НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Прокуратура Назрани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замдиректора одной из школ, обвиняемого в халатности, из-за которой на школьницу упал подъемник, и она получила тяжелые травмы, сообщило надзорное ведомство Ингушетии. "По версии следствия, в феврале 2025 года заместитель директора по административно-хозяйственной работе средней образовательной школы № 19 Назрани допустил длительное нахождение в спортивном зале школы телескопического подъемника, что повлекло его опрокидывание при раскачивании учениками 4-го класса и последующее падение на 10-летнюю девочку", - говорится в сообщении. В результате школьнице были причинены тяжкие телесные повреждения. Как сообщили в региональном СУСК РФ, замдиректора школы предъявлено обвинение по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Магасский районный для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250603/cheboksary-2020641376.html

назрань

россия

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происшествия, назрань, россия, республика ингушетия