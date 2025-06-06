https://ria.ru/20250606/inflyatsiya-2021314772.html

Годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году, прогнозирует ЦБ

Годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году, прогнозирует ЦБ - РИА Новости, 06.06.2025

Годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году, прогнозирует ЦБ

Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:43:00+03:00

2025-06-06T13:43:00+03:00

2025-06-06T13:49:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", -сказано в сообщении.

https://ria.ru/20250421/inflyatsiya-2012426723.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)