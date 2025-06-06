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Годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году, прогнозирует ЦБ - РИА Новости, 06.06.2025
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13:43 06.06.2025 (обновлено: 13:49 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/inflyatsiya-2021314772.html
Годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году, прогнозирует ЦБ
Годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году, прогнозирует ЦБ - РИА Новости, 06.06.2025
Годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году, прогнозирует ЦБ
Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:43:00+03:00
2025-06-06T13:49:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", -сказано в сообщении.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году, прогнозирует ЦБ

ЦБ: годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", -сказано в сообщении.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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