https://ria.ru/20250606/identifikatsiya-2021238102.html
В России могут внедрить идентификацию по венам ладони
В России могут внедрить идентификацию по венам ладони - РИА Новости, 06.06.2025
В России могут внедрить идентификацию по венам ладони
Идентификация по венам на ладони будет реализована в Единой биометрической системе не ранее 2027 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:55:00+03:00
2025-06-06T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Идентификация по венам на ладони будет реализована в Единой биометрической системе не ранее 2027 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов на площадке ЦИПР-2025. "Рассматриваем возможность использования рисунка вен ладони в качестве новой модальности Единой биометрической системы. … Внедрение данной модальности находится в стадии инициации. Планируем в этом году завершить инициацию и дизайн продукта и сервиса. В следующем году планируем перейти к этапу планирования и реализации MVP, продакшн ожидается не ранее 2027 года", - сказал Семенов. Центр биометрических технологий планирует внедрять и развивать новые модальности биометрической идентификации, которые будут отвечать требованиям, а также станут устойчивыми к современным моделям угроз. Он также отметил, что сейчас растет практика применения биометрии - в частности, это касается распознавания лица и ладони, включая венозный рисунок и дактилоскопические карты. "Анализируя эволюцию платежных инструментов, можно выделить закономерный переход: от наличных средств - к платежным картам, затем к мобильным устройствам с поддержкой NFC и QR-кодов. Сегодня на горизонте - технологии на базе очков дополненной реальности и нейроинтерфейсов. В этих условиях становится все более актуальной задача создания гигиеничных и независимых от физического носителя методов идентификации пользователя", - добавил Семенов.
https://ria.ru/20250604/tsentry-2020848140.html
https://ria.ru/20250530/servis-2020011066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, ципр-2025
Технологии, Россия, ЦИПР-2025
В России могут внедрить идентификацию по венам ладони
Семенов: идентификация по венам ладони может появиться в РФ не ранее 2027 года
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Идентификация по венам на ладони будет реализована в Единой биометрической системе не ранее 2027 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов на площадке ЦИПР-2025.
"Рассматриваем возможность использования рисунка вен ладони в качестве новой модальности Единой биометрической системы. … Внедрение данной модальности находится в стадии инициации. Планируем в этом году завершить инициацию и дизайн продукта и сервиса. В следующем году планируем перейти к этапу планирования и реализации MVP, продакшн ожидается не ранее 2027 года", - сказал Семенов.
Центр биометрических технологий планирует внедрять и развивать новые модальности биометрической идентификации, которые будут отвечать требованиям, а также станут устойчивыми к современным моделям угроз.
Он также отметил, что сейчас растет практика применения биометрии - в частности, это касается распознавания лица и ладони, включая венозный рисунок и дактилоскопические карты.
"Анализируя эволюцию платежных инструментов, можно выделить закономерный переход: от наличных средств - к платежным картам, затем к мобильным устройствам с поддержкой NFC и QR-кодов. Сегодня на горизонте - технологии на базе очков дополненной реальности и нейроинтерфейсов. В этих условиях становится все более актуальной задача создания гигиеничных и независимых от физического носителя методов идентификации пользователя", - добавил Семенов.