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Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты

Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты - РИА Новости, 06.06.2025

Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что суд Кишинева лишил ее права на защиту, отказавшись заслушать свидетелей, готовых выступить в ее пользу. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:41:00+03:00

2025-06-06T11:41:00+03:00

2025-06-06T11:41:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что суд Кишинева лишил ее права на защиту, отказавшись заслушать свидетелей, готовых выступить в ее пользу. Сторона защиты Гуцул 3 июня выступила с требованием о передаче в Конституционный суд запроса на рассмотрение конституционности статьи, по которой обвиняются Гуцул и Попан. Судьи в пятницу отклонили это ходатайство. "Меня лишили права на защиту, это нетранспарентное, предвзятое отношение. Свидетелей со стороны прокуроров обвинителей заслушивали, у них было больше полномочий, чем у нас, наших свидетелей не заслушали. Мы были ущемлены. Какие бы ходатайства, заявления не подавали защитники, все было отклонено", - заявила Гуцул журналистам после завершения заседания. Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан обвиняются в финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор". В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.

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