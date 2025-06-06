https://ria.ru/20250606/guljajpole-2021305247.html

Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя

Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя - РИА Новости, 06.06.2025

Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя

Российские войска совершили рывок восточнее города Гуляйполе в Запорожской области, выбив противника из ряда опорников и захватив укрепительный пункт, сообщил... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:14:00+03:00

2025-06-06T13:14:00+03:00

2025-06-06T13:14:00+03:00

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Российские войска совершили рывок восточнее города Гуляйполе в Запорожской области, выбив противника из ряда опорников и захватив укрепительный пункт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска совершили большой рывок в районе села Малиновка восточнее Гуляйполя, где освободили несколько лесополос и опорников, а также захватили укреппункт противника", - сказал Рогов. По его словам, в результате рывка российских войск на этом участке фронта освобождено свыше 6 квадратных километров. Находящийся под контролем Киева Гуляйполе в Запорожской области последний раз упоминался в сводках Минобороны 29 мая, тогда в районе города подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины