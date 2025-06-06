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Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/guljajpole-2021305247.html
Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя
Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя - РИА Новости, 06.06.2025
Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя
Российские войска совершили рывок восточнее города Гуляйполе в Запорожской области, выбив противника из ряда опорников и захватив укрепительный пункт, сообщил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:14:00+03:00
2025-06-06T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Российские войска совершили рывок восточнее города Гуляйполе в Запорожской области, выбив противника из ряда опорников и захватив укрепительный пункт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска совершили большой рывок в районе села Малиновка восточнее Гуляйполя, где освободили несколько лесополос и опорников, а также захватили укреппункт противника", - сказал Рогов. По его словам, в результате рывка российских войск на этом участке фронта освобождено свыше 6 квадратных километров. Находящийся под контролем Киева Гуляйполе в Запорожской области последний раз упоминался в сводках Минобороны 29 мая, тогда в районе города подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе ВСУ.
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запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя

Рогов: ВС России совершили рывок восточнее Гуляйполя в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Российские войска совершили рывок восточнее города Гуляйполе в Запорожской области, выбив противника из ряда опорников и захватив укрепительный пункт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска совершили большой рывок в районе села Малиновка восточнее Гуляйполя, где освободили несколько лесополос и опорников, а также захватили укреппункт противника", - сказал Рогов.
По его словам, в результате рывка российских войск на этом участке фронта освобождено свыше 6 квадратных километров.
Находящийся под контролем Киева Гуляйполе в Запорожской области последний раз упоминался в сводках Минобороны 29 мая, тогда в районе города подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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