https://ria.ru/20250606/guljajpole-2021305247.html
Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя
Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя - РИА Новости, 06.06.2025
Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя
Российские войска совершили рывок восточнее города Гуляйполе в Запорожской области, выбив противника из ряда опорников и захватив укрепительный пункт, сообщил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:14:00+03:00
2025-06-06T13:14:00+03:00
2025-06-06T13:14:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Российские войска совершили рывок восточнее города Гуляйполе в Запорожской области, выбив противника из ряда опорников и захватив укрепительный пункт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска совершили большой рывок в районе села Малиновка восточнее Гуляйполя, где освободили несколько лесополос и опорников, а также захватили укреппункт противника", - сказал Рогов. По его словам, в результате рывка российских войск на этом участке фронта освобождено свыше 6 квадратных километров. Находящийся под контролем Киева Гуляйполе в Запорожской области последний раз упоминался в сводках Минобороны 29 мая, тогда в районе города подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе ВСУ.
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запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска совершили рывок восточнее Гуляйполя
Рогов: ВС России совершили рывок восточнее Гуляйполя в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Российские войска совершили рывок восточнее города Гуляйполе в Запорожской области, выбив противника из ряда опорников и захватив укрепительный пункт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска совершили большой рывок в районе села Малиновка восточнее Гуляйполя, где освободили несколько лесополос и опорников, а также захватили укреппункт противника", - сказал Рогов.
По его словам, в результате рывка российских войск на этом участке фронта освобождено свыше 6 квадратных километров.
Находящийся под контролем Киева Гуляйполе в Запорожской области последний раз упоминался в сводках Минобороны 29 мая, тогда в районе города подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе ВСУ.