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Глава МАГАТЭ оценил прошедшие переговоры в Калининграде

Глава МАГАТЭ оценил прошедшие переговоры в Калининграде - РИА Новости, 06.06.2025

Глава МАГАТЭ оценил прошедшие переговоры в Калининграде

Прошедшие в Калининграде переговоры делегации МАГАТЭ с российской делегацией были чрезвычайно важными и полезными, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:55:00+03:00

2025-06-06T14:55:00+03:00

2025-06-06T14:55:00+03:00

калининград

россия

алексей лихачев

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Прошедшие в Калининграде переговоры делегации МАГАТЭ с российской делегацией были чрезвычайно важными и полезными, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "(Переговоры - ред.) были длительными, но чрезвычайно важными, комплексными. Такие дискуссии для нас важны и полезны", - сказал Гросси журналистам по итогам прошедшего нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.

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