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Глава МАГАТЭ оценил прошедшие переговоры в Калининграде - РИА Новости, 06.06.2025
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14:55 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/grossi-2021334863.html
Глава МАГАТЭ оценил прошедшие переговоры в Калининграде
Глава МАГАТЭ оценил прошедшие переговоры в Калининграде - РИА Новости, 06.06.2025
Глава МАГАТЭ оценил прошедшие переговоры в Калининграде
Прошедшие в Калининграде переговоры делегации МАГАТЭ с российской делегацией были чрезвычайно важными и полезными, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:55:00+03:00
2025-06-06T14:55:00+03:00
калининград
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Прошедшие в Калининграде переговоры делегации МАГАТЭ с российской делегацией были чрезвычайно важными и полезными, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "(Переговоры - ред.) были длительными, но чрезвычайно важными, комплексными. Такие дискуссии для нас важны и полезны", - сказал Гросси журналистам по итогам прошедшего нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
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калининград, россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс
Калининград, Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Глава МАГАТЭ оценил прошедшие переговоры в Калининграде

Глава МАГАТЭ Гросси оценил прошедшие переговоры с Лихачевым

© РИА Новости / Пресс-служба "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Прошедшие в Калининграде переговоры делегации МАГАТЭ с российской делегацией были чрезвычайно важными и полезными, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
"(Переговоры - ред.) были длительными, но чрезвычайно важными, комплексными. Такие дискуссии для нас важны и полезны", - сказал Гросси журналистам по итогам прошедшего нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
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КалининградРоссияАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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