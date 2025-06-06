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Гросси назвал атаки на атомные станции неприемлемыми
Гросси назвал атаки на атомные станции неприемлемыми - РИА Новости, 06.06.2025
Гросси назвал атаки на атомные станции неприемлемыми
Атаки на любую атомную станцию, в том числе Запорожскую, являются неприемлемыми, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:43:00+03:00
2025-06-06T14:43:00+03:00
2025-06-06T15:07:00+03:00
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рафаэль гросси
запорожская аэс
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Атаки на любую атомную станцию, в том числе Запорожскую, являются неприемлемыми, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Любая атака на любую атомную станцию, в том числе Запорожскую, является абсолютно неприемлемой", - сказал Гросси журналистам по итогам переговоров с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.Он добавил, что миссия МАГАТЭ не подразумевает обвинений тех, кто совершил атаку, агентство лишь технически фиксирует сам ее факт и информирует об этом международное сообщество."Мы продолжим придерживаться объективного подхода", - подчеркнул Гросси.
https://ria.ru/20250606/lihachev-2021334981.html
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магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гросси назвал атаки на атомные станции неприемлемыми
Глава МАГАТЭ Гросси назвал атаки на любые атомные станции неприемлемыми