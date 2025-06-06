https://ria.ru/20250606/grossi-2021332701.html

Гросси назвал атаки на атомные станции неприемлемыми

Гросси назвал атаки на атомные станции неприемлемыми - РИА Новости, 06.06.2025

Гросси назвал атаки на атомные станции неприемлемыми

Атаки на любую атомную станцию, в том числе Запорожскую, являются неприемлемыми, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:43:00+03:00

2025-06-06T14:43:00+03:00

2025-06-06T15:07:00+03:00

магатэ

рафаэль гросси

запорожская аэс

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Атаки на любую атомную станцию, в том числе Запорожскую, являются неприемлемыми, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Любая атака на любую атомную станцию, в том числе Запорожскую, является абсолютно неприемлемой", - сказал Гросси журналистам по итогам переговоров с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.Он добавил, что миссия МАГАТЭ не подразумевает обвинений тех, кто совершил атаку, агентство лишь технически фиксирует сам ее факт и информирует об этом международное сообщество."Мы продолжим придерживаться объективного подхода", - подчеркнул Гросси.

https://ria.ru/20250606/lihachev-2021334981.html

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магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"