https://ria.ru/20250606/grossi-2021282792.html

Самолет, на котором находится глава МАГАТЭ Гросси, сел в Калининграде

Самолет, на котором находится глава МАГАТЭ Гросси, сел в Калининграде - РИА Новости, 06.06.2025

Самолет, на котором находится глава МАГАТЭ Гросси, сел в Калининграде

Самолет рейсом из Вены, на котором, вероятно, находится гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:00:00+03:00

2025-06-06T11:00:00+03:00

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россия

калининград

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

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КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Самолет рейсом из Вены, на котором, вероятно, находится гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в Калининграде в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. Новый раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой гендиректором агентства, как ожидается, состоится в Калининграде. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Гросси отправится в Калининград 6 июня. Позже Лихачев подтвердил, что визит главы МАГАТЭ в Россию состоится до конца текущей недели.

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россия

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии