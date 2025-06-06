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Самолет, на котором находится глава МАГАТЭ Гросси, сел в Калининграде - РИА Новости, 06.06.2025
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11:00 06.06.2025 (обновлено: 12:02 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/grossi-2021282792.html
Самолет, на котором находится глава МАГАТЭ Гросси, сел в Калининграде
Самолет, на котором находится глава МАГАТЭ Гросси, сел в Калининграде - РИА Новости, 06.06.2025
Самолет, на котором находится глава МАГАТЭ Гросси, сел в Калининграде
Самолет рейсом из Вены, на котором, вероятно, находится гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:00:00+03:00
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россия
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Самолет рейсом из Вены, на котором, вероятно, находится гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в Калининграде в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. Новый раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой гендиректором агентства, как ожидается, состоится в Калининграде. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Гросси отправится в Калининград 6 июня. Позже Лихачев подтвердил, что визит главы МАГАТЭ в Россию состоится до конца текущей недели.
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россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Россия, Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
Самолет, на котором находится глава МАГАТЭ Гросси, сел в Калининграде

Самолет с главой МАГАТЭ Гросси на борту приземлился в Калининграде

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Самолет рейсом из Вены, на котором, вероятно, находится гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в Калининграде в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Новый раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой гендиректором агентства, как ожидается, состоится в Калининграде.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Гросси отправится в Калининград 6 июня. Позже Лихачев подтвердил, что визит главы МАГАТЭ в Россию состоится до конца текущей недели.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС
3 июня, 14:25
 
РоссияКалининградАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологии
 
 
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