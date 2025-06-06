https://ria.ru/20250606/grazhdanstvo-2021205113.html

В Госдуму внесут проект о владении русским языком для получения гражданства

В Госдуму внесут проект о владении русским языком для получения гражданства - РИА Новости, 06.06.2025

В Госдуму внесут проект о владении русским языком для получения гражданства

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении отдельным категориям... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:06:00+03:00

2025-06-06T00:06:00+03:00

2025-06-06T00:06:00+03:00

общество

россия

ссср

рсфср

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении отдельным категориям иностранных граждан требования обязательно владеть русским языком для получения гражданства РФ, в том числе бывшим гражданам СССР после заключения брака с гражданином России, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. По действующему законодательству упрощенный порядок приема в российское гражданство (без учета требований по проживанию в России в течение пяти лет, знанию русского языка, знанию истории и основ законодательства РФ) предусмотрен для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они в том числе: родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами СССР, имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, имеют хотя бы одного родителя, являющегося гражданином РФ и проживающего в России, имеют сына или дочь, являющихся гражданами РФ и проживающих в России, а также состоят в браке с россиянином, проживающим в РФ, и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного. "В упрощенном порядке без проверки знания русского языка, например, можно получить гражданство России бывшим гражданам СССР после заключения официального брака с гражданкой или гражданином России, а также тем, у кого в таком браке есть общий ребенок, не только родной, но и усыновленный или удочеренный... Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 16 ФЗ, предусматривающее установление для перечисленных в данной части отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства требования владеть русским языком для получения ими российского гражданства", - сказано в документе. Как отмечают авторы, многие проблемы в миграционной сфере возникают из-за незнания приехавшими в Россию людьми русского языка, в том числе бывшими гражданами СССР. Они добавили, что знание русского языка необходимо, поскольку оно помогает человеку быстро адаптироваться в новых условиях, освоить культуру, законы и традиции России. "Сегодня и в самом законодательстве есть вполне легальные лазейки, дающие возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства. Такие лазейки нужно прикрыть - именно незнание русского языка вызывает многие проблемы в миграционной сфере, не позволяя приехавшим в Россию быстро адаптироваться в новых для них условиях, освоить нашу культуру, законы и традиции. Владение русским языком - обязательное требование для всех без исключения категорий иностранцев, претендующих на гражданство России. На это и направлен наш законопроект, который мы вносим в День русского языка", - сказал Нилов.

https://ria.ru/20250605/putin-2021141541.html

https://ria.ru/20240905/grazhdanstvo-1786294820.html

россия

ссср

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ссср, рсфср, госдума рф