https://ria.ru/20250606/frantsija-2021204175.html
Во Франции прошли манифестации против пенсионной реформы
Во Франции прошли манифестации против пенсионной реформы - РИА Новости, 06.06.2025
Во Франции прошли манифестации против пенсионной реформы
Манифестации против пенсионной реформы 2023 года, поднимающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, вновь прошли в четверг в ряде городов Франции. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:04:00+03:00
2025-06-06T00:04:00+03:00
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ПАРИЖ, 5 июн – РИА Новости. Манифестации против пенсионной реформы 2023 года, поднимающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, вновь прошли в четверг в ряде городов Франции. К акциям призвал ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), который продолжает добиваться отмены непопулярной реформы до окончания консультаций с партиями и профсоюзами, организованных по инициативе премьер-министра Франсуа Байру с целью ее корректировки. Как сообщил в коммюнике CGT, около 165 акций было запланировано по всей стране. Среди требований профсоюза также рост зарплат и отмена сокращений финансирования государственных услуг. К акции присоединились железнодорожники, которые ранее объявили о забастовках 4, 5 и 11 июня, сотрудники образовательного сектора, включая работников столовых, а также административные госслужащие и врачи. Однако акции были немногочисленными. В Нанте на манифестацию вышли 250 человек, сообщает издание Ouest France. Среди них - технические специалисты, железнодорожники, сотрудники военной компании Naval Group, энергокомпании EDF, госпочты, министерства труда. Около 350 человек собрались в Перпиньяне, сообщает Independant. Порядка 250 протестовали в Труа, в Бургундском Монбельяре на востоке страны участники акции "выбросили пенсионную реформу в мусор": они прошли маршем, толкая обклеенные протестными плакатами мусорные контейнеры. Акции также состоялись в Марселе, Бресте, где протестующие собрались перед городской ратушей, Туре и других городах. Ранее Байру подчеркнул, что снижения пенсионного возраста в стране не будет, так как у Франции нет денег на выплаты пенсий. В феврале был опубликован отчет Счетной палаты, в нем отмечается, что на данный момент дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро, а к 2035 году он составит около 15 миллиардов, к 2045 - около 30 миллиардов евро. Эксперты отмечают, что до 2030 года ожидается период стабилизации за счет пенсионной реформы 2023 года, постепенно повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу.
https://ria.ru/20250601/pensiya-2020223428.html
https://ria.ru/20250114/bayru-1993702956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, нант, брест, франсуа байру, edf
В мире, Франция, Нант, Брест, Франсуа Байру, EDF
Во Франции прошли манифестации против пенсионной реформы
Во Франции вновь прошли манифестации против пенсии в 64 года
ПАРИЖ, 5 июн – РИА Новости. Манифестации против пенсионной реформы 2023 года, поднимающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, вновь прошли в четверг в ряде городов Франции.
К акциям призвал ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), который продолжает добиваться отмены непопулярной реформы до окончания консультаций с партиями и профсоюзами, организованных по инициативе премьер-министра Франсуа Байру
с целью ее корректировки.
Как сообщил в коммюнике CGT, около 165 акций было запланировано по всей стране. Среди требований профсоюза также рост зарплат и отмена сокращений финансирования государственных услуг.
К акции присоединились железнодорожники, которые ранее объявили о забастовках 4, 5 и 11 июня, сотрудники образовательного сектора, включая работников столовых, а также административные госслужащие и врачи.
Однако акции были немногочисленными. В Нанте
на манифестацию вышли 250 человек, сообщает издание Ouest France. Среди них - технические специалисты, железнодорожники, сотрудники военной компании Naval Group, энергокомпании EDF
, госпочты, министерства труда. Около 350 человек собрались в Перпиньяне, сообщает Independant. Порядка 250 протестовали в Труа, в Бургундском Монбельяре на востоке страны участники акции "выбросили пенсионную реформу в мусор": они прошли маршем, толкая обклеенные протестными плакатами мусорные контейнеры. Акции также состоялись в Марселе, Бресте
, где протестующие собрались перед городской ратушей, Туре и других городах.
Ранее Байру подчеркнул, что снижения пенсионного возраста в стране не будет, так как у Франции
нет денег на выплаты пенсий.
В феврале был опубликован отчет Счетной палаты, в нем отмечается, что на данный момент дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро, а к 2035 году он составит около 15 миллиардов, к 2045 - около 30 миллиардов евро. Эксперты отмечают, что до 2030 года ожидается период стабилизации за счет пенсионной реформы 2023 года, постепенно повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет.
Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу.