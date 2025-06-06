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Виктор Черепов переизбран председателем Совета директоров "ФосАгро"

Виктор Черепов переизбран председателем Совета директоров "ФосАгро" - РИА Новости, 06.06.2025

Виктор Черепов переизбран председателем Совета директоров "ФосАгро"

Совет директоров ПАО "ФосАгро" на первом заседании после годового собрания акционеров переизбрал своим председателем независимого директора Виктора Черепова,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:53:00+03:00

2025-06-06T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Совет директоров ПАО "ФосАгро" на первом заседании после годового собрания акционеров переизбрал своим председателем независимого директора Виктора Черепова, сообщает пресс-служба компании. Заместителем председателя Совета директоров переизбран Александр Шарабайко. "Компания продолжает последовательное движение по пути устойчивого развития, реализуя масштабную программу капвложений – за последние 3 года на инвестиции направлены более 200 миллиардов рублей. Благодаря слаженной работе трудовых коллективов "ФосАгро", тесному взаимодействию Совета директоров и менеджмента сохраняется позитивная динамика производственных результатов: в первом квартале объем выпуска агрохимической продукции составил более 3,11 миллиона тонн (+3,6% год к году), что является важным заделом для достижения нового исторического производственного рекорда по итогам 2025 года", - отметил Черепов, его слова привели в пресс-службе. Он подчеркнул, что приоритетное внимание компания традиционно уделяет заботе о сотрудниках и жителях регионов присутствия. "Так, средняя заработная плата на предприятиях группы за последние три года выросла на две трети, а поддержка проектов в социальной сфере составила 40 миллиардов рублей", - добавил председатель Совета директоров. Руководство и персональный состав комитетов Совета директоров компании не претерпели изменений. На заседании также была одобрена сделка по приобретению у инвесторов ПАО "ФосАгро" биржевых облигаций компании для дальнейшего удешевления стоимости привлеченного финансирования.

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