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В Энгельсе жители дома, подвергшегося атаке БПЛА, рассказали о взрыве - РИА Новости, 06.06.2025
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15:12 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/engels-2021342203.html
В Энгельсе жители дома, подвергшегося атаке БПЛА, рассказали о взрыве
В Энгельсе жители дома, подвергшегося атаке БПЛА, рассказали о взрыве - РИА Новости, 06.06.2025
В Энгельсе жители дома, подвергшегося атаке БПЛА, рассказали о взрыве
В многоквартирном доме ЖК "Облака" в Энгельсе, который подвергся атаке дронов, ночью был хлопок, от которого жители "подпрыгнули с кровати", рассказали РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:12:00+03:00
2025-06-06T15:12:00+03:00
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. В многоквартирном доме ЖК "Облака" в Энгельсе, который подвергся атаке дронов, ночью был хлопок, от которого жители "подпрыгнули с кровати", рассказали РИА Новости очевидцы. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин информировал, что из-за атаки вражеских дронов поврежден многоквартирный дом, также произошло возгорание на промышленном предприятии в Энгельсе. По его словам, в доме никто не пострадал, эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры. "Хлопнуло, мы вышли на улицу, увидели, как в пламени все... 3.33 (2.33 мск) у меня было на телефоне", - сказал житель ЖК "Облака", проживающий на четвертом этаже. "Не то, что проснулись, подпрыгнули с кровати", - добавила жительница дома. Собеседники агентства отметили, что их жилье не пострадало. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время проход возле дома ЖК "Облака" открыт, люди свободно проходят по пешеходной дорожке.
https://ria.ru/20250606/pozhar-2021220277.html
энгельс
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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Энгельсе жители дома, подвергшегося атаке БПЛА, рассказали о взрыве

Очевидцы рассказали, как из-за атаки дрона в Энгельсе подпрыгнули с кровати

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкВид на город Энгельс
Вид на город Энгельс - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. В многоквартирном доме ЖК "Облака" в Энгельсе, который подвергся атаке дронов, ночью был хлопок, от которого жители "подпрыгнули с кровати", рассказали РИА Новости очевидцы.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин информировал, что из-за атаки вражеских дронов поврежден многоквартирный дом, также произошло возгорание на промышленном предприятии в Энгельсе. По его словам, в доме никто не пострадал, эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры.
"Хлопнуло, мы вышли на улицу, увидели, как в пламени все... 3.33 (2.33 мск) у меня было на телефоне", - сказал житель ЖК "Облака", проживающий на четвертом этаже.
"Не то, что проснулись, подпрыгнули с кровати", - добавила жительница дома.
Собеседники агентства отметили, что их жилье не пострадало.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время проход возле дома ЖК "Облака" открыт, люди свободно проходят по пешеходной дорожке.
Сотрудники пожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии
Вчера, 04:35
 
ПроисшествияЭнгельсСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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