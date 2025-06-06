https://ria.ru/20250606/engels-2021342203.html

В Энгельсе жители дома, подвергшегося атаке БПЛА, рассказали о взрыве

В Энгельсе жители дома, подвергшегося атаке БПЛА, рассказали о взрыве - РИА Новости, 06.06.2025

В Энгельсе жители дома, подвергшегося атаке БПЛА, рассказали о взрыве

В многоквартирном доме ЖК "Облака" в Энгельсе, который подвергся атаке дронов, ночью был хлопок, от которого жители "подпрыгнули с кровати", рассказали РИА... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:12:00+03:00

2025-06-06T15:12:00+03:00

2025-06-06T15:12:00+03:00

происшествия

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. В многоквартирном доме ЖК "Облака" в Энгельсе, который подвергся атаке дронов, ночью был хлопок, от которого жители "подпрыгнули с кровати", рассказали РИА Новости очевидцы. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин информировал, что из-за атаки вражеских дронов поврежден многоквартирный дом, также произошло возгорание на промышленном предприятии в Энгельсе. По его словам, в доме никто не пострадал, эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры. "Хлопнуло, мы вышли на улицу, увидели, как в пламени все... 3.33 (2.33 мск) у меня было на телефоне", - сказал житель ЖК "Облака", проживающий на четвертом этаже. "Не то, что проснулись, подпрыгнули с кровати", - добавила жительница дома. Собеседники агентства отметили, что их жилье не пострадало. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время проход возле дома ЖК "Облака" открыт, люди свободно проходят по пешеходной дорожке.

https://ria.ru/20250606/pozhar-2021220277.html

энгельс

саратовская область

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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин