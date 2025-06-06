Рейтинг@Mail.ru
Лихачев: эксперты МАГАТЭ могут увидеть последствия атак ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 06.06.2025 (обновлено: 15:12 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/energodar-2021329081.html
Лихачев: эксперты МАГАТЭ могут увидеть последствия атак ВСУ на Энергодар
Лихачев: эксперты МАГАТЭ могут увидеть последствия атак ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 06.06.2025
Лихачев: эксперты МАГАТЭ могут увидеть последствия атак ВСУ на Энергодар
На фоне переговорного процесса с Украиной поток провокаций против Энергодара и Запорожской АЭС, видимо, будет нарастать, эксперты МАГАТЭ имеют возможность... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:29:00+03:00
2025-06-06T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
магатэ
вооруженные силы украины
происшествия
калининград
украина
алексей лихачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. На фоне переговорного процесса с Украиной поток провокаций против Энергодара и Запорожской АЭС, видимо, будет нарастать, эксперты МАГАТЭ имеют возможность увидеть последствия атак ВСУ, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси."Мы понимаем, что по мере выхода на договоренности, на фоне переговоров в Стамбуле, на фоне контактов президента Российской Федерации с мировыми лидерами, с президентом США, видимо, этот поток провокаций и прямых атак на гражданскую инфраструктуру со стороны киевского режима будет нарастать", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.По его словам, главный вызов на сегодняшний день - с одной стороны, не поддаться на эти провокации, с другой стороны, обеспечить максимальную защиту станции и в кратчайшие сроки восстанавливать пораженную инфраструктуру."Коллеги из МАГАТЭ имеют возможность выехать в город, естественно, под охраной и с соблюдением всех принципов безопасности, своими глазами увидеть все, что происходит сегодня в социальной инфраструктуре Энергодара. Мы видим реакцию генерального директора на то, что происходит, и эта реакция нас радует", - заявил Лихачев.
https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html
энергодар
калининград
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_22206f1a22acdb5efce6c330afca731f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, магатэ, вооруженные силы украины, происшествия, калининград, украина, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Калининград, Украина, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
Лихачев: эксперты МАГАТЭ могут увидеть последствия атак ВСУ на Энергодар

Лихачев заявил о возможности МАГАТЭ наблюдать последствия атак ВСУ на Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. На фоне переговорного процесса с Украиной поток провокаций против Энергодара и Запорожской АЭС, видимо, будет нарастать, эксперты МАГАТЭ имеют возможность увидеть последствия атак ВСУ, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Киев подложил своим хозяевам большую свинью
Вчера, 08:00
"Мы понимаем, что по мере выхода на договоренности, на фоне переговоров в Стамбуле, на фоне контактов президента Российской Федерации с мировыми лидерами, с президентом США, видимо, этот поток провокаций и прямых атак на гражданскую инфраструктуру со стороны киевского режима будет нарастать", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
По его словам, главный вызов на сегодняшний день - с одной стороны, не поддаться на эти провокации, с другой стороны, обеспечить максимальную защиту станции и в кратчайшие сроки восстанавливать пораженную инфраструктуру.
"Коллеги из МАГАТЭ имеют возможность выехать в город, естественно, под охраной и с соблюдением всех принципов безопасности, своими глазами увидеть все, что происходит сегодня в социальной инфраструктуре Энергодара. Мы видим реакцию генерального директора на то, что происходит, и эта реакция нас радует", - заявил Лихачев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Зеленский доигрался: Москва и Вашингтон объяснили Киеву, что его ждет
4 июня, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМАГАТЭВооруженные силы УкраиныПроисшествияКалининградУкраинаАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала