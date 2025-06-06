Лихачев: эксперты МАГАТЭ могут увидеть последствия атак ВСУ на Энергодар
Лихачев заявил о возможности МАГАТЭ наблюдать последствия атак ВСУ на Энергодар
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. На фоне переговорного процесса с Украиной поток провокаций против Энергодара и Запорожской АЭС, видимо, будет нарастать, эксперты МАГАТЭ имеют возможность увидеть последствия атак ВСУ, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси.
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"Мы понимаем, что по мере выхода на договоренности, на фоне переговоров в Стамбуле, на фоне контактов президента Российской Федерации с мировыми лидерами, с президентом США, видимо, этот поток провокаций и прямых атак на гражданскую инфраструктуру со стороны киевского режима будет нарастать", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
По его словам, главный вызов на сегодняшний день - с одной стороны, не поддаться на эти провокации, с другой стороны, обеспечить максимальную защиту станции и в кратчайшие сроки восстанавливать пораженную инфраструктуру.
"Коллеги из МАГАТЭ имеют возможность выехать в город, естественно, под охраной и с соблюдением всех принципов безопасности, своими глазами увидеть все, что происходит сегодня в социальной инфраструктуре Энергодара. Мы видим реакцию генерального директора на то, что происходит, и эта реакция нас радует", - заявил Лихачев.