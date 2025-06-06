https://ria.ru/20250606/energodar-2021329081.html

Лихачев: эксперты МАГАТЭ могут увидеть последствия атак ВСУ на Энергодар

Лихачев: эксперты МАГАТЭ могут увидеть последствия атак ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 06.06.2025

Лихачев: эксперты МАГАТЭ могут увидеть последствия атак ВСУ на Энергодар

На фоне переговорного процесса с Украиной поток провокаций против Энергодара и Запорожской АЭС, видимо, будет нарастать, эксперты МАГАТЭ имеют возможность... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:29:00+03:00

2025-06-06T14:29:00+03:00

2025-06-06T15:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

магатэ

вооруженные силы украины

происшествия

калининград

украина

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. На фоне переговорного процесса с Украиной поток провокаций против Энергодара и Запорожской АЭС, видимо, будет нарастать, эксперты МАГАТЭ имеют возможность увидеть последствия атак ВСУ, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси."Мы понимаем, что по мере выхода на договоренности, на фоне переговоров в Стамбуле, на фоне контактов президента Российской Федерации с мировыми лидерами, с президентом США, видимо, этот поток провокаций и прямых атак на гражданскую инфраструктуру со стороны киевского режима будет нарастать", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.По его словам, главный вызов на сегодняшний день - с одной стороны, не поддаться на эти провокации, с другой стороны, обеспечить максимальную защиту станции и в кратчайшие сроки восстанавливать пораженную инфраструктуру."Коллеги из МАГАТЭ имеют возможность выехать в город, естественно, под охраной и с соблюдением всех принципов безопасности, своими глазами увидеть все, что происходит сегодня в социальной инфраструктуре Энергодара. Мы видим реакцию генерального директора на то, что происходит, и эта реакция нас радует", - заявил Лихачев.

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

энергодар, магатэ, вооруженные силы украины, происшествия, калининград, украина, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс