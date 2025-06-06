https://ria.ru/20250606/elektroseti-2021315805.html

Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей

Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей - РИА Новости, 06.06.2025

Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей

Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса до 17 сентября, следует из сообщения правительства РФ. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:19:00+03:00

2025-06-06T10:19:00+03:00

2025-06-06T13:47:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса до 17 сентября, следует из сообщения правительства РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики. "Создание новых мощностей будет идти в увязке с повышением эффективности функционирования электросетевого комплекса. Этому направлению работы посвящено несколько поручений, предложения по которым Минэнерго, Минэкономразвития, Минстрой и ФАС должны внести в правительство до 17 сентября", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250416/tsivilev-2011648679.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)