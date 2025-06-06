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Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей - РИА Новости, 06.06.2025
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10:19 06.06.2025 (обновлено: 13:47 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/elektroseti-2021315805.html
Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей
Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей - РИА Новости, 06.06.2025
Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей
Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса до 17 сентября, следует из сообщения правительства РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:19:00+03:00
2025-06-06T13:47:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса до 17 сентября, следует из сообщения правительства РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики. "Создание новых мощностей будет идти в увязке с повышением эффективности функционирования электросетевого комплекса. Этому направлению работы посвящено несколько поручений, предложения по которым Минэнерго, Минэкономразвития, Минстрой и ФАС должны внести в правительство до 17 сентября", – говорится в сообщении.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей

Мишустин поручил подготовить предложения по повышению эффективности электросетей

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Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса до 17 сентября, следует из сообщения правительства РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики.
"Создание новых мощностей будет идти в увязке с повышением эффективности функционирования электросетевого комплекса. Этому направлению работы посвящено несколько поручений, предложения по которым Минэнерго, Минэкономразвития, Минстрой и ФАС должны внести в правительство до 17 сентября", – говорится в сообщении.
Министр энергетики Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Цивилев: энергетическая стратегия РФ подразумевает обновление электросетей
16 апреля, 18:06
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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