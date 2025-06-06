https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021322122.html
ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике
ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике
Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:05:00+03:00
2025-06-06T14:05:00+03:00
2025-06-06T14:05:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России, говорится в пресс-релизе Банка России. По данным Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во втором квартале 2025 года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20250606/infljatsija-2021317059.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), ключевая ставка
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Ключевая ставка
ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике
ЦБ РФ заявил о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в экономике