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ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике - РИА Новости, 06.06.2025
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14:05 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021322122.html
ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике
ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике
Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:05:00+03:00
2025-06-06T14:05:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России, говорится в пресс-релизе Банка России. По данным Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во втором квартале 2025 года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса", - сказано в сообщении.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), ключевая ставка
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Ключевая ставка
ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике

ЦБ РФ заявил о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в экономике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России, говорится в пресс-релизе Банка России.
По данным Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года.
"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во втором квартале 2025 года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса", - сказано в сообщении.
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
ЦБ заявил о замедлении годовой инфляции в России
Вчера, 13:50
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Ключевая ставка
 
 
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