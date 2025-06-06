https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021322122.html

ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике

ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике - РИА Новости, 06.06.2025

ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике

Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:05:00+03:00

2025-06-06T14:05:00+03:00

2025-06-06T14:05:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

ключевая ставка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России, говорится в пресс-релизе Банка России. По данным Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во втором квартале 2025 года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20250606/infljatsija-2021317059.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), ключевая ставка